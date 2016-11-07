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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:24 BJT

《全球汇市》美元兑日圆与欧元上扬，因FBI最新调查后仍不起诉希拉里

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1103  1.1135  -0.29  +2.24  1.0860
    美元/日圆            104.06  103.12  +0.91 -13.50  120.30
    欧元/日圆         115.54  114.81  +0.64 -11.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9726  0.9680  +0.48  -2.91  1.0018
    英镑/美元            1.2492  1.2517  -0.20 -15.24  1.4738
    美元/加元            1.3369  1.3402  -0.25  -3.40  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7770  6.7710  +0.09  +3.18  6.5680
    澳元/美元            0.7681  0.7670  +0.14  +5.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.7321  0.7323  -0.03  +7.27  0.6825
    澳元/日圆         79.940  79.090  +1.07  -8.77  87.620
    新西兰元/日圆     75.590  75.530  +0.08  -7.79  81.980
    英镑/日圆         129.99  129.03  +0.74 -26.65  177.22
    澳元/新西兰元     1.0487  1.0462  +0.24  -1.66  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 徐文焰/侯雪苹/陈宗琦/张涛/王丽鑫/郑茵/张若琪)

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