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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:15 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日

**证券时报**

--记者获悉，监管部门近日通报券商公司债业务专项检查结果，一家中小券商因直接修改信用评级报告而被暂停6个月的公司债券承销业务资格。另一家券商因未有效执行投资者适当性制度而被出具警示函。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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