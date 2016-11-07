《香港报摘》--经济日报11月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--本周三大事件大爆发：本港楼市加辣、人大释法及美国大选，市场忧虑情绪不断升温，投资者增持现金意慾高，势拖累港股表现，投资界预期恒指22,000点关口有初步支持。
**其他**
--瑞信大中华区副主席兼证券业务主管袁淑琴表示，客户对深港通有热切期盼，对深港通的兴趣绝对比沪港通的时候高很多。
--中国信达 执行董事兼南商董事长陈孝周表示，信达本来已有证券、租赁以至信托等牌照，独欠的银行牌照，终于借收购取得，正式成为金融全牌照。他希望三至五年内，南商的内地业务发展会更快，届时中港资产占比会达1比1。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。