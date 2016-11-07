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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报11月7日

**头版头条**

--本周三大事件大爆发：本港楼市加辣、人大释法及美国大选，市场忧虑情绪不断升温，投资者增持现金意慾高，势拖累港股表现，投资界预期恒指22,000点关口有初步支持。

**其他**

--瑞信大中华区副主席兼证券业务主管袁淑琴表示，客户对深港通有热切期盼，对深港通的兴趣绝对比沪港通的时候高很多。

--中国信达 执行董事兼南商董事长陈孝周表示，信达本来已有证券、租赁以至信托等牌照，独欠的银行牌照，终于借收购取得，正式成为金融全牌照。他希望三至五年内，南商的内地业务发展会更快，届时中港资产占比会达1比1。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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