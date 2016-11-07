《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--今年520后两岸规模最大、层级最高的民间经济合作平台〞2016两岸企业家峰会〞年会昨日在金门召开。前副总统、两岸企业家峰会台湾理事长萧万长表示，两岸企业合作不应受短期政治因素的影响，双方应该寻找互补性最强的领域，推动两岸企业创新合作旗舰计画。
--公股金融整并可望重新启动。行政院体检公股事业行动展开，继经济部、交通部掌理公营事业机构，接下来重头戏将是对于财政部旗下的公股金控、银行进行体检。据了解，由于绿营内部与绿营智库，长期以来都有以公股金控作为触媒，对外发动整并呼声，预期行政院体检公股事业的行动展开之后，公股金融机构可望重新启动整并。
*经济日报：
--美国大选结果本周出炉，财金部会紧盯股汇市变化，行政院也高度关注这次美国大选选后动向，指示金管会、财政部等相关部会，提报金融市场、国际资金移动及财经政策变化等应注意事项及因应作法。
--打造兆元(万亿)生技产业，行政院本周将端出亚太生技医药产业中心方案，双管齐下鼓励生技医药产业整并，以扩大规模走向国际，包括由政府相关基金带动民间资金投入并购案，并研拟透过租税优惠等诱因鼓励整并。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。