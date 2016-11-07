《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月7日

*工商时报：

--今年520后两岸规模最大、层级最高的民间经济合作平台〞2016两岸企业家峰会〞年会昨日在金门召开。前副总统、两岸企业家峰会台湾理事长萧万长表示，两岸企业合作不应受短期政治因素的影响，双方应该寻找互补性最强的领域，推动两岸企业创新合作旗舰计画。

--公股金融整并可望重新启动。行政院体检公股事业行动展开，继经济部、交通部掌理公营事业机构，接下来重头戏将是对于财政部旗下的公股金控、银行进行体检。据了解，由于绿营内部与绿营智库，长期以来都有以公股金控作为触媒，对外发动整并呼声，预期行政院体检公股事业的行动展开之后，公股金融机构可望重新启动整并。

*经济日报：

--美国大选结果本周出炉，财金部会紧盯股汇市变化，行政院也高度关注这次美国大选选后动向，指示金管会、财政部等相关部会，提报金融市场、国际资金移动及财经政策变化等应注意事项及因应作法。

--打造兆元(万亿)生技产业，行政院本周将端出亚太生技医药产业中心方案，双管齐下鼓励生技医药产业整并，以扩大规模走向国际，包括由政府相关基金带动民间资金投入并购案，并研拟透过租税优惠等诱因鼓励整并。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。