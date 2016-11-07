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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 11:56 BJT

中国货币市场：流动性暂松但预期趋收敛，资金及同业存单利率短降长升

路透上海11月7日 - 中国银行间市场周一早盘资金面续松，隔夜质押式回购现减点融出
，显示短期流动性充裕；不过长期资金价格及同业存单利率均走升，反映跨年流动性预期不
佳。交易员称，央行料延续收短放长操作，公开市场连续净回笼下，资金宽松局面不可持久
。
    
    华南一银行交易员称，公开市场净回笼对资金面压力暂时还不明显，“国开、大行(出
钱)量也没有限制，隔夜都可以拿到，市场上价格也有减点的了”。
    
    不过，她表示，市场对长期限流动性不太乐观，从同业存单价格来来看，银行的跨年融
资成本在上升，“最近一个月内的存单价格下来了，但跨年的价格一直往上走，需求也很弱
，说明大家对长期资金比较担忧。”
    
    以评级AAA的同业存单到期收益率估值 为例，截至11月4日，一个月
收益率为2.7999%，较10月末的3.0004%下降约20个bp(基点)，而一年期收益率3.10%则较10
月末的3.07%上升3个bp(基点)。
    
    上海银行间同业拆放利率(Shibor)长期利率亦升势明显，周一六个月期利率SHICNY6MD
=报2.9112%，自10月18日以来已连续14个交易日上升；而一年期利率为3.0410%，为连续第
四个交易日上升。
    
    华南另一银行交易员认为，央行会继续收短放长操作，“MLF那么多，现在肯定要缩短
放长，逆回购减下来正常，接下来(短期流动性)应该会收紧。”
    
    中国央行公开市场周一仍仅进行200亿元人民币七天逆回购操作，14天和28天期品种继
续缺席，中标利率持平于2.25%。据此计算，单日将净回笼1,400亿元，为连续第四个交易日
净回笼。 
    
    中国央行上周四(11月3日)对21家金融机构开展MLF操作共4,370亿元人民币，其中六个
月2,300亿元、一年期2,070亿元，利率与上期持平。据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿
元，到期日为11月16日。 
            
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间11:32                     今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                        
 质押式回购加权平均利率                                         
  其中:隔夜                           2.0869    2.0983     -1.14
      七天                            2.2902    2.2981     -0.79
      14天                            2.4489    2.5043     -5.54
 上海证交所质押式回购利率                                       
  其中:隔夜                           2.1000    1.5000    +60.00
      七天                            2.2050    2.1100     +9.50
      14天                            2.4650    2.5000     -3.50
 回购定盘利率                                                   
  其中:隔夜                           2.1000    2.1200     -2.00
      七天                            2.4500    2.4000     +5.00
      14天                            2.5000    2.5100     -1.00
 Shibor                                                         
  其中:隔夜                           2.2060    2.2320     -2.60
      七天                            2.3990    2.4050     -0.60
      三个月                          2.8576    2.8458     +1.18
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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