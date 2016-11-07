中国货币市场：流动性暂松但预期趋收敛，资金及同业存单利率短降长升

路透上海11月7日 - 中国银行间市场周一早盘资金面续松，隔夜质押式回购现减点融出 ，显示短期流动性充裕；不过长期资金价格及同业存单利率均走升，反映跨年流动性预期不 佳。交易员称，央行料延续收短放长操作，公开市场连续净回笼下，资金宽松局面不可持久 。 华南一银行交易员称，公开市场净回笼对资金面压力暂时还不明显，“国开、大行(出 钱)量也没有限制，隔夜都可以拿到，市场上价格也有减点的了”。 不过，她表示，市场对长期限流动性不太乐观，从同业存单价格来来看，银行的跨年融 资成本在上升，“最近一个月内的存单价格下来了，但跨年的价格一直往上走，需求也很弱 ，说明大家对长期资金比较担忧。” 以评级AAA的同业存单到期收益率估值 为例，截至11月4日，一个月 收益率为2.7999%，较10月末的3.0004%下降约20个bp(基点)，而一年期收益率3.10%则较10 月末的3.07%上升3个bp(基点)。 上海银行间同业拆放利率(Shibor)长期利率亦升势明显，周一六个月期利率SHICNY6MD =报2.9112%，自10月18日以来已连续14个交易日上升；而一年期利率为3.0410%，为连续第 四个交易日上升。 华南另一银行交易员认为，央行会继续收短放长操作，“MLF那么多，现在肯定要缩短 放长，逆回购减下来正常，接下来(短期流动性)应该会收紧。” 中国央行公开市场周一仍仅进行200亿元人民币七天逆回购操作，14天和28天期品种继 续缺席，中标利率持平于2.25%。据此计算，单日将净回笼1,400亿元，为连续第四个交易日 净回笼。 中国央行上周四(11月3日)对21家金融机构开展MLF操作共4,370亿元人民币，其中六个 月2,300亿元、一年期2,070亿元，利率与上期持平。据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿 元，到期日为11月16日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0869 2.0983 -1.14 七天 2.2902 2.2981 -0.79 14天 2.4489 2.5043 -5.54 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.1000 1.5000 +60.00 七天 2.2050 2.1100 +9.50 14天 2.4650 2.5000 -3.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1200 -2.00 七天 2.4500 2.4000 +5.00 14天 2.5000 2.5100 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.2060 2.2320 -2.60 七天 2.3990 2.4050 -0.60 三个月 2.8576 2.8458 +1.18 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)