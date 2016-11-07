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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:48 BJT

韩国金融：10月债市资金外流规模创2月来最大；外资连续五个月买超韩股

韩国公债与货币稳定债券都出现外流，外资对两者的持仓分别减少0.5万亿与3.1万亿韩元。

数据显示，遭到抛售的债券多为剩余期限不到一年者，对于距离到期日在一年以上的债券，外资则是持续加码投资。

FSS数据也显示，10月外资连续第五个月买进韩股，不过该月买超仅为4,610亿韩元，低于9月的1.6万亿韩元。

欧洲与美国投资者上月分别净买进0.9万亿与0.3万亿韩元韩股，亚洲投资者则是卖超0.4万亿韩元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻/张涛)

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