韩国金融：10月债市资金外流规模创2月来最大；外资连续五个月买超韩股

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
韩国公债与货币稳定债券都出现外流，外资对两者的持仓分别减少0.5万亿与3.1万亿韩元。
数据显示，遭到抛售的债券多为剩余期限不到一年者，对于距离到期日在一年以上的债券，外资则是持续加码投资。
FSS数据也显示，10月外资连续第五个月买进韩股，不过该月买超仅为4,610亿韩元，低于9月的1.6万亿韩元。
欧洲与美国投资者上月分别净买进0.9万亿与0.3万亿韩元韩股，亚洲投资者则是卖超0.4万亿韩元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。