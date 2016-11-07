《香港报摘》--信报11月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--政府上周五突然宣布为楼市＂加辣＂，过去两天市场只录得127伙一手住宅成交，按周劲减约59%，但仍见有内地客无惧辣招继续入市。由于首次置业的买家不受新辣招影响，罕有地出现至少四宗首置客大手买入多个新盘单位的个案。
**其他**
--庄士中国 宣布，旗下公司以代价8,000万英镑，向一家英国保险公司收购邻近伦敦地铁Monument站的商业大厦；该物业提供约7.77万方尺写字楼及商舖面积，大致上已全租予不同租户，今年度租金总收入近3,300万港元。
--汇丰控股 今天公布第三季度业绩，综合券商预测税前盈利中位数为24.48亿元美元，按年大跌59.8%，按季则倒退32.2%，其中包括出售巴西业务对收入及相关开支的负面影响。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。