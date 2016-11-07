《香港报摘》--信报11月7日

**头版头条**

--政府上周五突然宣布为楼市＂加辣＂，过去两天市场只录得127伙一手住宅成交，按周劲减约59%，但仍见有内地客无惧辣招继续入市。由于首次置业的买家不受新辣招影响，罕有地出现至少四宗首置客大手买入多个新盘单位的个案。

**其他**

--庄士中国 宣布，旗下公司以代价8,000万英镑，向一家英国保险公司收购邻近伦敦地铁Monument站的商业大厦；该物业提供约7.77万方尺写字楼及商舖面积，大致上已全租予不同租户，今年度租金总收入近3,300万港元。

--汇丰控股 今天公布第三季度业绩，综合券商预测税前盈利中位数为24.48亿元美元，按年大跌59.8%，按季则倒退32.2%，其中包括出售巴西业务对收入及相关开支的负面影响。（完）

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