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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:34 BJT

中国新债：铁路总公司周二将招标发行200亿元固息债，期限10年及30年

路透上海11月7日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(8日)招标发行今年第五期铁路建设债券，总额2
00亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，30年为50亿元。
    
    上述债券采用单一利率（荷兰式）招标方式，具体招标时间为11月8日上午10:00-11:00。10年和30年招标
利率区间为2.54%-3.54%，和2.84%-3.84%。
    
    本次债券的发行期、起息日和缴款截止日均为11月9日，牵头主承销商为中信证券和中国建设银行，其他
主承销商包括中国农业银行、国泰君安证券、招商证券和中德证券公司。
    
    本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。
    
    
    以下为今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：
               10年期                 20年期               30年期
 招标   发行量   利率   倍数   发行量  利率   倍数   发行   利率   倍数
  日                                                  量           
 10/26    150    3.01%  2.53     --     --     --     50    3.40%  3.93
 10/14    150    3.00%  3.68     50    3.31%  4.52    --     --     --
 9/23     150    3.09%  3.06     50    3.38%  4.51    --     --     --
 9/14     150    3.15%  5.22     50    3.42%  5.55    --     --     --
 
    中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿元用于铁路建设项目
和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线
等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。 
        
    发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续；各期铁
路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。
    
    中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包括10年和20年两种
。(完)      
     

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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