中国新债：铁路总公司周二将招标发行200亿元固息债，期限10年及30年

路透上海11月7日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(8日)招标发行今年第五期铁路建设债券，总额2 00亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，30年为50亿元。 上述债券采用单一利率（荷兰式）招标方式，具体招标时间为11月8日上午10:00-11:00。10年和30年招标 利率区间为2.54%-3.54%，和2.84%-3.84%。 本次债券的发行期、起息日和缴款截止日均为11月9日，牵头主承销商为中信证券和中国建设银行，其他 主承销商包括中国农业银行、国泰君安证券、招商证券和中德证券公司。 本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 以下为今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期 30年期 招标 发行量 利率 倍数 发行量 利率 倍数 发行 利率 倍数 日 量 10/26 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- -- 中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿元用于铁路建设项目 和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线 等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。 发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续；各期铁 路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。 中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包括10年和20年两种 。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)