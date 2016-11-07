中国汇市：上周外汇交易中心人民币汇率指数续跌，CFETS指数按周首破94

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月7日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(4日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.39%至93.78，这也是CFETS按周公布该数据以来首次跌破94关口，较2014年底则仍下跌6.22%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为94.67和94.95，较前周分别下跌0.33%和下跌0.64%，较2014年底则分别下跌5.33%和下跌5.05%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期 涨0.30%，而美元指数 上周大跌1.30%，因美国总统大选存巨大变数，市场明显感到不安，虽然稳健的美国就业数据支撑下月美联储升息的预期，但政治事件影响明显超过市场预期；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌8.21%，而美元指数则累计上涨7.53%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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