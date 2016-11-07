《香港报摘》--其他报纸重要消息11月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--先施表行 主席朱李月华表示，澳门近期零售改善不少，而香港零售则仍然要多面对一段艰难时期；她认为中高端零售始终难以被网购取代，相信经过一段周期后会逐步恢复。
--协盛协丰 执行董事叶家宝表示，公司接手亚视股权后，其手上的亚视拥有厂房、制作设施、剧集与新闻片库，日后在没有牌照掣肘及低成本下轻装上阵，并且不再受制于香港市场，冲出亚洲。
**苹果日报**
--富邦香港证券减佣金抢客，该行证券投资部主管吴彦铮表示，现时该行网上股票买卖佣金减价达60%，至0.1%，希望吸纳到非频繁交易的银行证券户。
**星岛日报**
--德勤华南区主管合伙人黎嘉恩预计，中国将加快殭屍企业破产清算的步伐，但料三年内问题难以解决。
**东方日报**
--花旗银行（香港）昨日推苹果公司 手机指纹登入系统，该行并预告多项新技术将推出市场，其香港区总经理伍燕仪称，希望该行长远有一半交易在手机银行处理。
**文汇报**
--海航实业集团 发表公告澄清，早前传媒报导的招标香港启德地段不是由集团作出，而是公司主要股东海南海航集团的相关子公司所作出。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。