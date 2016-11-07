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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:47 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月7日

**明报**

--先施表行 主席朱李月华表示，澳门近期零售改善不少，而香港零售则仍然要多面对一段艰难时期；她认为中高端零售始终难以被网购取代，相信经过一段周期后会逐步恢复。

--协盛协丰 执行董事叶家宝表示，公司接手亚视股权后，其手上的亚视拥有厂房、制作设施、剧集与新闻片库，日后在没有牌照掣肘及低成本下轻装上阵，并且不再受制于香港市场，冲出亚洲。

**苹果日报**

--富邦香港证券减佣金抢客，该行证券投资部主管吴彦铮表示，现时该行网上股票买卖佣金减价达60%，至0.1%，希望吸纳到非频繁交易的银行证券户。

**星岛日报**

--德勤华南区主管合伙人黎嘉恩预计，中国将加快殭屍企业破产清算的步伐，但料三年内问题难以解决。

**东方日报**

--花旗银行（香港）昨日推苹果公司 手机指纹登入系统，该行并预告多项新技术将推出市场，其香港区总经理伍燕仪称，希望该行长远有一半交易在手机银行处理。

**文汇报**

--海航实业集团 发表公告澄清，早前传媒报导的招标香港启德地段不是由集团作出，而是公司主要股东海南海航集团的相关子公司所作出。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)

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