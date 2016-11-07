港报财经评论：内银股高息，价跌更吸引--经济日报11月5日

内银股高息，价跌更吸引/ 余少文

A股昨日回气，上证综合指数冲击阻力位失败，国企指数亦未能重上9500点，但两地股市走势背驰。而最重磅的内银股第三季业绩微增长，但板块可维持高息吸客。

上证综合指数昨日曾高见3141点，可惜亦掉头回落，最后跌3点，收报3125点；深证成分指数亦维持近期窄幅走势，昨日高低波幅只有100点，最后跌41点或0.4%，收报10702点，沪深两指数成交超过5,600亿元人民币。至于国企指数则升9点，收报9491点，成交额只有82亿元；而红筹指数跌不足1点，收报3729点，成交额约38亿元。

笔者过去曾指出，上证有两个阻力位3140点和3160点形成阻力区，上证昨日便受制这阻力区回软，加上深成指的横行走势，都是待变格局，只是对国指的影响在短期应该不及外围。因为上证目前冲顶，国指则冲底，走势背驰。留意下周三美国选举会否对股市带来新一轮冲击，只要国指捱过美国选举等外围因素，便可以迎接深港通的登场，届时应该可以炒一转。

而国指连日亦守笔者提及的支持位9470点，实际上指数本周走势相对波动，一度重上10周綫（现处于9693点），本周后期则下试20周綫（现处于9379点）。若然美国等因素对股市影响不大，则国指下周或会在9400点至9700点区间上落，然后等深港通。如果深港通也未能为股市带来刺激，则国指12月势危，第四季会有可能向下。

不过，目前好消息是中央维持市场的流动性充裕，尽管人民银行近日开始减少逆回购操作金额，周四降至700亿元（人民币．下同），原来同日开展4,370亿元MLF操作，以及今个月只有1,150亿元MLF到期，即使连同12月到期MLF合计也只有1,265亿元，即中央在年底加大市场流动性。若然连同10月MLF操作合计7,630亿元，第四季以来已透过MLF放水12,000亿元。

然而，中央对金融机构放水，或有助提升银行在年底信贷，但会否增加不良贷款额和不良贷款率，有待观望。惟内银板块（只计算公布季度业绩内银股）今年第三季止的不良贷款额较第二季止只上升2.8%，不良贷款率平均值为1.54%，跟第二季持平，可以说资产质素恶化情况喘定下来。目前问题是资产质素恶化会否持续下去，以及净息差会否继续收窄，前者因应中央要求殭屍企业破产，或会增加银行的坏帐，现时先观望。

至于净息差问题，内银股三季度业绩显示，只有交通银行（03328）第三季净息差回升，其他内银股净息差是逐季下跌。当中中国银行（03988）持续低于2%，降至1.75%；中信银行（00998）是另一家跌穿2%的内银，第三季净息差1.93%，不排除内地股净息差在第四季和明年初继续下跌，影响净利息收入。难怪内银今年首三季盈利微增长近2%，表现好过笔者预期的微跌。但彭博综合证券商预测数字，仍预期内银股全年盈利按年微跌不足2%，即睇淡内银股第四季盈利表现。

不过，笔者仍然认为，内银股盈利只要持平，已经可以令股份维持过去的派息率，从而维持较高的息率。而按彭博综合证券商预测，预期内银板块今明两年预测息率分别为5厘和5.2厘，当中农业银行（01288）、工商银行（01398）、中行和光大银行（06818）等预测息率由5.6厘至5.9厘，是预测息率最高的内银股。而明年预测息率最高的内银股则是中行、光行、哈尔滨银行（06138）和郑州银行（06196），预测息率由5.7厘至6.1厘。笔者仍然认为只要内银股价跌，预测息率升，吸引力会增加，可留意今明两年都高息的中行和光行。（完）

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