港报财经评论：大选防风早准备，楼市加辣冷不防--信报11月7日

大选防风早准备，楼市加辣冷不防/ 习广思

有英国脱鈎公投挞Q的前科，今次美国总统大选，投资者作了较多的防风准备，所以，就算特朗普爆冷，市场反应也应较温和。民主党候选人希拉莉胜望仍是较高，周三本港早市时，选情应该明朗化，如无意外希拉莉胜出，近期对冲解除，股市会有较似样的反弹。

美国总统大选进入了肉搏决战阶段，民意调查虽然显示希拉莉只是轻微领先，但若计选举人票，根据美国有线电视网络按各州民调等因素推算的结果显示，暂时希拉莉有望夺得268票，而特朗普则有204票，希拉莉十分接近所需的270票，在各摇摆州份及选区所涉的选举人票有66票，特朗普要全取始有机会胜出，牌面上希拉莉赢面相当高。

不过，自从英国脱欧公投民调表现失准后，大家对民调结果都有些戒心，黑人选民对希拉莉的热情不及奥巴马，投票当天会否出动是一个颇难估计的因素，加上特朗普后劲不错，在几个民意落后的州份都见追上甚至超前，这包括俄亥俄州、犹他州及缅恩州第二国会选区。

值博率方面，根据柏克莱预测，由于希拉莉是热门，而就任后的政策多是萧规曹随，意外不多，所以， 就算胜出，标普500指数只会反弹2%至3%；若特朗普爆冷胜出，其选举时的言论一旦成为政策，贸易保护主义抬头，新兴市场有麻烦，该行预测标指会下挫13%。

至于大家押注哪边，都系睇未来一两天选情的发展都未迟，＂正路＂应该买希拉莉。

本港时间周二黄昏6时至翌日清晨7时，美国选民进行投票，投票结束后，当日票站外的民调结果便可陆续公布，谁胜谁负应开始有眉目，一些摇摆州份的结果至为重要，因为深蓝（民主党）或深红（共和党）州份的结果未选已知，而摇摆州份中以佛罗里达（29张选举人票）、亚里桑那（11）和北卡罗来纳（15）最关键，周三早上这三州的票站调查结果一出，便可能是大局已定之时，环球股市将会开始有反应，本港开市前应有较为明确的方向。而最快到了本港时间中午11时，正式选举结果将公布。周三早上短炒盘部署应识得执生。

港府周五公布楼市＂加辣＂后，周末二手成交骤减，只有零星买卖，个别业主减价吸引首置人士，一手新盘因推售少，较难看到反应，丽新（00488）及郭炳湘合作发展的将军澳蓝塘傲周六推出百伙，售出80伙，还有4个单位由内地人及澳门人买入（他们要付出楼价30%的税款），成绩都算唔错，但买一个500至600方尺的单位都要近千万，有几多个打工仔可以负担呀？

由2009年至今，香港各行业的平均薪金指数升了约40%，但中原楼价指数升了1.35倍，政府＂加辣＂，话等本地人可以买得起楼，笔者就盛惠夹多谢，唔好搞，买唔起亦唔想接火棒，孭到一身债，到头来仲要成为负资产收场。香港人的买楼情意结很深，朋友间很普遍的由父母帮儿女付首期供楼，这种情意结植根于数十年来买楼致富都是不败之道，不过，世事都会变，如果长期趋势变了，会害死下一代成为楼奴。

对外地买家而言，来港买楼成本其实甚高，除了划一的15%印花梲外，还有针对非本地居民的买家印花税共15%，合共为楼价的30%，而温哥华于8月2日实施对外国人买楼征收15%转让税的措施比较，今次香港的加辣版远劲过温市。

根据大温哥华地区房产局（Real Estate Board of Greater Vancouver，一个地产行业组织）的数据，新招出笼后，温哥华每月成交量由7月的3226宗，跌至10月份的2233宗，跌幅31%，10月份成交宗数的按年跌幅达38.8%；外资（主要也是中国人）入市买楼的跌幅更惊人，根据卑诗省财政部的数据，6月初至8月2日期间，以金额计外资占市场成交的16.5%；但8月份就跌至0.7%，9月份略为回升至1.8%。

至于楼价指数则跌幅温和，根据大温哥华地区房产局的综合楼价指数，由实施新例后至10月底，指数只微跌了1.87%，不过，之前热炒的豪宅独立屋部分放盘价则见下调一至两成。整体而言，买卖双方仍在观望政策的影响，不单买方却步，业主放盘量亦减少，有报道更指出辣招陆续有来--政府正考虑明年推出空置税。

今次港府的招数辣过温市一倍，而且连港人的投资买盘都封埋，对楼市的冷却应劲过温市，但港人一向精惯，要买楼的人仍可化整为零，一家大细都成业主，以首置身份买楼，避过新＂辣招＂，除非最后政府出到一户只限持有一个物业咁绝，到时香港可能会像大陆般出现假离婚。

今天地产股应该就无运行。今年由于楼市愈升愈有，本港的地产股跑赢了恒指12个百分点，特别是英国脱欧公投后，环球债息大幅回落，为地产股添动力，这次回吐较多亦属正常。（完）

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