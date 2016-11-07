港报社评：习洪会热后，拆解新天机--明报11月7日

上周台海大事，是民进党执政、两岸关系重入冷交锋局面后，国共平台再开张，中共与国民党两党领袖习近平、洪秀柱首度会面。这次会面，除台湾变天背景外，有许多特别的第一次，受到各方包括国际关注，但更值得详细拆解的，是今次习洪会泄露出的三个＂天机＂。

说到习洪会的第一次，就台湾方面而言有二，一是台湾变天后国共两党平台首度开张；一是洪秀柱就任国民党主席后首次担纲国共峰会。就大陆方面而言也有二，一是习马会后一年习近平首次向台湾阐释其两岸政策；一是中共十八届六中全会后，习近平首次以中共的核心之尊出席国共会谈，其讲话气势与昔大不同。

但必须看到，这是一次＂对等而不对称＂的两党会。说对等，是中共方面对洪秀柱到访给足面子，从迎送程序、会见安排等，跟足过往数度国共峰会安排，对国民党行前定下的所谓＂三个目的、一个回避＂基调，包括希望与中共达成＂积极探讨和平协议＂共识、希望强化国共平台作为两岸＂第二管道＂、希望为台湾争取有＂实质意义＂国际空间等三个目的，以及暂避＂一中各表＂，北京都有柔软回应。

人们看到，习近平正面甚至可说是积极回应探讨和平协议，说这是中共一贯主张；中共安排海协会长陈德铭取代国务委员杨洁篪，加入会晤团队，来预示国共平台未来可作两岸实务沟通；即使敏感的国际空间问题，习近平也以再行研究作回应，而非一口回绝。

面子给足，不光是客气，也透出中共方面不希望国民党内乱下去，而希望其在台湾岛内政治中，再成有效的制衡力量，同时更希望在两岸官方沟通实质停摆下，国民党能在两岸关系上继续发挥正向推动作用。

习洪会之后，台湾方面争论议题大致有三，一是两岸之间，会否如国共论坛中大陆专家提的由＂冷对抗＂走向＂热对抗＂危险？二是国民党提出推动和平协议，能否走向实质讨论和协商？三是习近平对民进党是软了还是硬了？对蔡英文两岸政策是默认还是反对？

这三方面争议，台湾朝野与民间各执一词，在所必然，然而中共过去30年来都有＂总书记管对台政策＂的体制安排，而习近平新提对台＂习六点＂，以及他在习洪会的闭门谈话，若认真拆解之后，三个议题都有答案，可说习近平在今次＂习洪会＂ 中，泄露出他的对台政策＂天机＂。

有人认定，习洪会谈的都是老问题，习近平、洪秀柱两人都未揭櫫新议题，说出新口径；其实不然。习近平今次谈话，是老话题中有新思路、新说法，难怪国务院台办主任张志军说，习近平谈话＂对新形势下推动两岸关系发展具有重要指引作用＂。

习近平泄露的对台新天机，归纳起来最重要的有三点。首先一点，就是＂一个轨道＂。习近平今次谈话，数度提到＂和平发展＂，人人都以为是老生常谈，但国台办主任张志军已经明确表示，习近平强调新形势下两岸关系的＂主张＂，是＂努力维护和推进两岸关系和平发展＂。而这是习近平＂在深刻总结两岸关系发展经验、准确把握两岸民意脉动基础上提出的＂。当然，要走这一个轨道基础就是＂九二共识＂。

习近平透露的第二个对台新天机，叫＂一条底线＂，这条底线就是反独。习近平这回用非常直白的话说出来，叫＂大陆13亿人不会答应台独，若共产党不处理台独，会被中国人民推翻＂。也许有人认为，这也是＂老话新说＂，但习近平讲这段话时，还配上了＂新话新说＂，那是很多人没拆出内涵的话，习说的是若台湾宣布独立，中共会让＂其他国际势力也无法介入两岸＂。这话习近平不能说得更直白了，拆解来看，就是一旦两岸因台独而出现冲突，今天的美国已不再做得了台独的保护伞。这就叫＂硬的更硬＂。

习近平透出的第三大对台新天机，可称作＂一个思路＂。＂习六点＂半数以上是＂软的更软＂，在＂推进两岸经济社会融合发展＂、＂增进两岸同胞福祉＂等纲目下，都有新内容。如果他说的＂我们将研究出台相关政策措施，为台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利＂，还有一点稍嫌笼统，则＂顺应经济发展规律，创新方式＂、＂支持两岸企业合作创新、共创品牌、共拓市场＂、＂扩大基层民众参与面和获益面＂、＂为两岸青少年教育、成长营造良好环境，鼓励他们早接触、多交往，增进亲情＂等，都包含新的政策措施立足点。而他谈话时脱稿而说的，＂要以办实事、做好事的原则推动＂，＂做到能获得诺贝尔和平奖水准＂，更算是天机中的天机了。（完）

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