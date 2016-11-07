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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 09:31 BJT

韩国新股：斗山山猫IPO定价在指导价格区间中段，将筹资约7.9亿美元

路透首尔11月7日 - 韩国建筑设备制造商斗山山猫 周一表示，其首次公开发行(IPO)定价约在指导价区间中段，将筹资约9,008亿韩元(约7.9亿美元)，成为韩国今年第二大IPO案。

斗山山猫在提交给监管机构的文件中称，上周的累计投标询价之后其IPO定价为每股30,000韩元，指导价区间为29,000-33,000韩元。斗山山猫将上市约3,000万股，或相当于30%公司股份。

斗山山猫在10月大砍IPO集资目标至8.9亿美元，不及原定计划一半，因投资人对原先定价望而却步 。该公司预计在11月18日挂牌。

监管文件显示，截至周一为止，集团关系企业斗山工程机械 和斗山发动机 总共持有斗山山猫78.4%股权。

而本周四将登板首秀的三星生物制剂IPO案将筹资2.25万亿韩元，是韩国自2010年以来最大IPO。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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