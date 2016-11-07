韩国新股：斗山山猫IPO定价在指导价格区间中段，将筹资约7.9亿美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月7日 - 韩国建筑设备制造商斗山山猫 周一表示，其首次公开发行(IPO)定价约在指导价区间中段，将筹资约9,008亿韩元(约7.9亿美元)，成为韩国今年第二大IPO案。
斗山山猫在提交给监管机构的文件中称，上周的累计投标询价之后其IPO定价为每股30,000韩元，指导价区间为29,000-33,000韩元。斗山山猫将上市约3,000万股，或相当于30%公司股份。
斗山山猫在10月大砍IPO集资目标至8.9亿美元，不及原定计划一半，因投资人对原先定价望而却步 。该公司预计在11月18日挂牌。
监管文件显示，截至周一为止，集团关系企业斗山工程机械 和斗山发动机 总共持有斗山山猫78.4%股权。
而本周四将登板首秀的三星生物制剂IPO案将筹资2.25万亿韩元，是韩国自2010年以来最大IPO。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。