永安期货：中国期指多头增仓有限

经过前一周的短暂整理之后，上周市场再度发力，上证综指一度涨至3,141点，创熔断以来新高。此轮上涨以大盘蓝筹股为主，因而IH及IF涨势较为明显，主力合约当周涨幅分别为0.75%和0.4%，IC则相对滞涨，当周仅上涨0.01%。基差方面，三个品种表现略有分化，IH主力合约贴水较前一周有所扩大，IF及IC贴水则处于持续收敛过程中。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水15.6点、8.5点和43点。