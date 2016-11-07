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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 09:00 BJT

永安期货：中国期指多头增仓有限

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

经过前一周的短暂整理之后，上周市场再度发力，上证综指一度涨至3,141点，创熔断以来新高。此轮上涨以大盘蓝筹股为主，因而IH及IF涨势较为明显，主力合约当周涨幅分别为0.75%和0.4%，IC则相对滞涨，当周仅上涨0.01%。基差方面，三个品种表现略有分化，IH主力合约贴水较前一周有所扩大，IF及IC贴水则处于持续收敛过程中。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水15.6点、8.5点和43点。

　　主力持仓方面，虽然市场创出新高，但各品种多头持仓并未随指数走高而显着增加，部分品种甚至出现小幅回落。上周IF多空主力分别减仓343手和328手，净空持仓增至42手；IH多空同样双双减仓，但空头减仓力度更大，净多持仓自235手增至469手；IC由于主力资金增仓次近月合约，导致持仓大幅增加，多空主力持仓分别较前一周大增7,443手和7,610手，净空持仓进一步增至816手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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