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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 09:01 BJT

中银国际：大连焦煤焦炭期货涨势未完，受库存低位支撑

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

由于焦煤焦炭市场供不应求，库存持续下滑，近期煤焦价格屡创新高。虽然发改委释放部分受限的先进产能，但低库存叠加冬储，短期来看，煤焦上涨趋势尚未完结。

　　从需求面来看，明年一季度之前，钢材终端消费很难出现较大的下滑，而焦煤供应收缩不可能半途而废，即便进口焦煤会大幅增加，那也至少需要一至两个月。因此，中短期内煤焦价格将继续坚挺。当然由于连续上涨，多头浮动盈利较多，11月中旬换月移仓时，煤焦可能出现快速回调，但幅度有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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