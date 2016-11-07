《香港重要政经日程》--11月7日-11月22日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月7日（周一）
公布10月底外汇储备资产数字。
汇丰控股 公布第三季业绩。
中国信贷 公布第三季业绩。
百田石油 公布第三季业绩。
香港金融科技周。
11:30 麦格理中国策略及房地产市场展望记者会。
14:30 瑞银H股策略展望记者会。
*14:30 恒生银行 深港通记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月8日（周二）
08:00 汤森路透泛亚监管峰会。
先进半导体 公布第三季业绩。
*祈福生活服务 首日挂牌。
*广东康华医疗 首日挂牌。
*中国艺术金融 首日挂牌。
*10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
11月9日（周三）
12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
16:00 香港宽频 全年业绩记者会。
兴证国际 公布第三季业绩。
11月10日（周四）
正大企业国际 公布第三季业绩。
高鑫零售 公布第三季业绩。
佐丹奴国际 公布第三季业绩。
11月11日（周五）
公布香港第三季GDP。
*恒生指数公布季度检讨。
*周黑鸭 首日挂牌。
*上谕集团 首日挂牌。
*彭顺国际 首日挂牌。
中国黄金国际 公布第三季业绩。
卜蜂国际 公布第三季业绩。
众彩股份 公布季度业绩。
宝胜国际 公布第三季业绩。
裕元集团 公布第三季业绩。
中国心连心化肥 公布第三季业绩。
11月14日（周一）
瑞声科技 公布第三季业绩。
中国新城镇 公布第三季业绩。
壹传媒 公布中期业绩。
中国支付通 公布中期业绩。
麦达斯控股 公布第三季业绩。
*10:30 时代集团 股东周年大会。
*14:00 中国人保 在中国举行股东特别大会。
11月15日（周二）
*大唐环境产业 首日挂牌。
神州租车 公布第三季业绩。
09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。
*09:30 光大银行 在中国举行股东特别大会。
*10:00 堡狮龙 股东周年大会。
*12:00 南顺香港 股东周年大会。
14:30 汇彩控股 澳门记者会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
*10:30 中广核 股东特别大会。
*15:00 卓能集团 股东周年大会。
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
*10:00 时计宝 股东周年大会。
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
*09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。
*11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。