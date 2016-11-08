《香港重要政经日程》--11月8日-11月22日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
11月8日（周二）
08:00 汤森路透泛亚监管峰会。
先进半导体 公布第三季业绩。
祈福生活服务 首日挂牌。
广东康华医疗 首日挂牌。
中国艺术金融 首日挂牌。
10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月9日（周三）
12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
16:00 香港宽频 全年业绩记者会。
兴证国际 公布第三季业绩。
*领展房产基金 公布中期业绩。
11月10日（周四）
正大企业国际 公布第三季业绩。
高鑫零售 公布第三季业绩。
佐丹奴国际 公布第三季业绩。
*俄铝 公布第三季业绩。
*伟易达 公布中期业绩。
11月11日（周五）
公布香港第三季GDP。
恒生指数公布季度检讨。
周黑鸭 首日挂牌。
上谕集团 首日挂牌。
彭顺国际 首日挂牌。
中国黄金国际 公布第三季业绩。
卜蜂国际 公布第三季业绩。
众彩股份 公布季度业绩。
宝胜国际 公布第三季业绩。
裕元集团 公布第三季业绩。
中国心连心化肥 公布第三季业绩。
*香港兴业 公布中期业绩。
*康大食品 公布第三季业绩。
11月14日（周一）
瑞声科技 公布第三季业绩。
中国新城镇 公布第三季业绩。
壹传媒 公布中期业绩。
中国支付通 公布中期业绩。
麦达斯控股 公布第三季业绩。
10:30 时代集团 股东周年大会。
14:00 中国人保 在中国举行股东特别大会。
11月15日（周二）
大唐环境产业 首日挂牌。
神州租车 公布第三季业绩。
09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。
09:30 光大银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 堡狮龙 股东周年大会。
12:00 南顺香港 股东周年大会。
14:30 汇彩控股 澳门记者会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
10:30 中广核 股东特别大会。
15:00 卓能集团 股东周年大会。
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
10:00 时计宝 股东周年大会。
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。