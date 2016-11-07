期货日报：郑商所易盛农期指数处于回调蓄势阶段

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月7日的《期货日报》：
易盛农期指数上周呈现阶段回调走势，截至11月4日，报收于1,182.09点。
权重品种方面，菜粕大幅下挫，跌去前两周涨幅。11月菜籽到港较多，加上主产国加拿大天气好转，市场预估加拿大油菜籽产量将有提升。主要相关品种美豆因美国大选在即、USDA月度供需报告即将公布，市场重新关注单产并调整仓位。各地传来的收获报告显示单产强劲，Stone上调美豆单产0.3至52.8蒲/英亩，Informa则上调至52.4蒲/英亩，美国现货报价及基差也表现疲弱。关注本周供需报告发布后确认是否利空出尽。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。