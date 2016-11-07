期货日报：郑商所易盛农期指数处于回调蓄势阶段

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

易盛农期指数上周呈现阶段回调走势，截至11月4日，报收于1,182.09点。

权重品种方面，菜粕大幅下挫，跌去前两周涨幅。11月菜籽到港较多，加上主产国加拿大天气好转，市场预估加拿大油菜籽产量将有提升。主要相关品种美豆因美国大选在即、USDA月度供需报告即将公布，市场重新关注单产并调整仓位。各地传来的收获报告显示单产强劲，Stone上调美豆单产0.3至52.8蒲/英亩，Informa则上调至52.4蒲/英亩，美国现货报价及基差也表现疲弱。关注本周供需报告发布后确认是否利空出尽。(完)

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