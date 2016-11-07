期货日报：大连豆粕期货走势以偏空运行为主

从国内基本面来看，上周终端客户有观望情绪、订货谨慎，周成交量环比继续下降。由于油厂开机率增加3个百分点，油豆库存略有下滑，豆粕现货库存也在缓慢增加中，前期供应紧张的状况略微缓解。远期基差走弱吸引部分采购，贸易商提货难度减小。后期需要密切关注11月进口大豆的实际到港情况，看是否能够达到调查机构预计的750万—770万吨，以进一步确定现货价格下跌的可能性和下跌幅度。需求方面，下游养殖业生猪、能繁母猪存栏量减少再加上进口猪肉的冲击，将使得国内下游养殖业很难恢复到较好的水平。总的来看，豆粕基本面多空交织，后市或继续窄幅振荡走弱。(完)