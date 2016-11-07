期货日报：大连豆粕期货走势以偏空运行为主

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月7日的《期货日报》：
进入11月，投资者避险情绪增加，美元下滑明显。再加上业界对美豆产量继续创纪录高位的担忧，导致管理基金打压美豆期价至技术支撑位以下，进一步导致国内连豆粕持续回调，回吐了之前涨幅，国内豆粕现货跟盘同样大幅下跌，主流地区周度价格环比走弱90—150元/吨不等。
从国内基本面来看，上周终端客户有观望情绪、订货谨慎，周成交量环比继续下降。由于油厂开机率增加3个百分点，油豆库存略有下滑，豆粕现货库存也在缓慢增加中，前期供应紧张的状况略微缓解。远期基差走弱吸引部分采购，贸易商提货难度减小。后期需要密切关注11月进口大豆的实际到港情况，看是否能够达到调查机构预计的750万—770万吨，以进一步确定现货价格下跌的可能性和下跌幅度。需求方面，下游养殖业生猪、能繁母猪存栏量减少再加上进口猪肉的冲击，将使得国内下游养殖业很难恢复到较好的水平。总的来看，豆粕基本面多空交织，后市或继续窄幅振荡走弱。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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