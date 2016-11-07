英国经济：企业预期投资增长放缓，但不至于崩跌--调查

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
ICAEW表示，在截至10月21日的三个月里，企业在研发和人员培训方面的支出也放缓增长，并预估未来一年将进一步趋疲。
反映公投以来投资情况的一系列数据即将公布，其中第一批数据将于11月25日出炉，而在两天之前，英国新任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将公布预算计划，其中可能包括投资刺激举措。
EEF表示，8月不计划增加工厂与设备投资的企业比重降至57%，较3月时达到的峰值60%略有下降，但仍高于2015年的54%。
EEF并不认为其会员企业的看法自调查以来有很大改变，尽管英镑因为英国贸易协议谈判的忧虑而大幅贬值。
有更多企业表示准备在自动化方面加大支出，EEF称这可能是因为，担心英国在脱欧后会面临技术工人的短缺。(完)
(编译 张涛/郑茵 审校 王兴亚/徐文焰)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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