英国经济：企业预期投资增长放缓，但不至于崩跌--调查

ICAEW表示，在截至10月21日的三个月里，企业在研发和人员培训方面的支出也放缓增长，并预估未来一年将进一步趋疲。

反映公投以来投资情况的一系列数据即将公布，其中第一批数据将于11月25日出炉，而在两天之前，英国新任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将公布预算计划，其中可能包括投资刺激举措。

EEF表示，8月不计划增加工厂与设备投资的企业比重降至57%，较3月时达到的峰值60%略有下降，但仍高于2015年的54%。

EEF并不认为其会员企业的看法自调查以来有很大改变，尽管英镑因为英国贸易协议谈判的忧虑而大幅贬值。

有更多企业表示准备在自动化方面加大支出，EEF称这可能是因为，担心英国在脱欧后会面临技术工人的短缺。(完)