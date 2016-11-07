版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 09:12 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数站稳5日均线，短期走势偏强

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

上周，国内商品飘红，板块轮动上涨，多个品种经历涨停。其中，煤炭价格不断创出新高。当周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，最终报收于855.58点收盘，最高上冲至862.95点，最低下探至829.54点，全周涨幅为2.37%。从指数走势看，CIFI已经突破840点的压制，并站稳5日均线。

在黑色系猛涨行情的刺激下，国内商品市场整体转暖，短期内CIFI走势偏强，上方880点一线承压，下方820点一线受支撑。不过，交易过程中需密切关注美国总统大选对市场的影响。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐