方正中期期货：中国工业品期货指数站稳5日均线，短期走势偏强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月7日的《期货日报》：
上周，国内商品飘红，板块轮动上涨，多个品种经历涨停。其中，煤炭价格不断创出新高。当周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，最终报收于855.58点收盘，最高上冲至862.95点，最低下探至829.54点，全周涨幅为2.37%。从指数走势看，CIFI已经突破840点的压制，并站稳5日均线。
在黑色系猛涨行情的刺激下，国内商品市场整体转暖，短期内CIFI走势偏强，上方880点一线承压，下方820点一线受支撑。不过，交易过程中需密切关注美国总统大选对市场的影响。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
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