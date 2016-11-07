宝城期货：沪胶多空僵持，期价高位振荡

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月7日的《期货日报》：
上周，国际油价自高位回落，国内能化板块的商品失去“主心骨”，沪胶期货主力1701合约空头阵营因此信心大增，不断向多方施压。其间，多头也发起数轮攻势，只是由于缺乏足够信心而难建“尺寸之功”。多空双方在一周的较量中均未形成一边倒的形势。
上周沪胶市场空头力量略占优势，令期价小幅回落。不过，其继续“追杀”的意愿并不强，而且多头虽有进攻心思，但整体信心不足，以至于多空僵持，进而造成期价高位振荡。本周，此种态势料延续，僵局尚难打破。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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