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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 09:13 BJT

宝城期货：沪胶多空僵持，期价高位振荡

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

上周，国际油价自高位回落，国内能化板块的商品失去“主心骨”，沪胶期货主力1701合约空头阵营因此信心大增，不断向多方施压。其间，多头也发起数轮攻势，只是由于缺乏足够信心而难建“尺寸之功”。多空双方在一周的较量中均未形成一边倒的形势。

　　上周沪胶市场空头力量略占优势，令期价小幅回落。不过，其继续“追杀”的意愿并不强，而且多头虽有进攻心思，但整体信心不足，以至于多空僵持，进而造成期价高位振荡。本周，此种态势料延续，僵局尚难打破。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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