日本个股：一家主要投资者准备向日本显示器提供5亿美元金援--朝日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月5日 - 朝日新闻周六报导称，日本显示器公司 的一个主要投资者准备提供约5亿美元的金援。日本显示器公司是苹果 的供应商，其资本因智能手机销售放缓而萎缩。
朝日报导称，有日本政府背景的产业革新机构(INCJ)正在考虑一项发行次级债券的计划，筹资约500亿日圆。
日本显示器曾在8月时表示，该机构承诺向其提供全面金融支持。该公司寻求得到帮助，以抵御未来的市场波动，尤其是苹果iPhone的需求减弱。苹果的产品占到日本显示器营收的一半以上。
朝日表示，继连续两年亏损之后，日本显示器在自行筹资方面遇到困难，该公司需要长期融资在OLED显示器以及车用显示器等成长型领域拓展业务。
报导称，INCJ可能最快在本月就金援做出决定。
未能立即联系到日本显示器和INCJ的高层置评。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。