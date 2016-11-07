日本个股：一家主要投资者准备向日本显示器提供5亿美元金援--朝日

路透东京11月5日 - 朝日新闻周六报导称，日本显示器公司 的一个主要投资者准备提供约5亿美元的金援。日本显示器公司是苹果 的供应商，其资本因智能手机销售放缓而萎缩。

朝日报导称，有日本政府背景的产业革新机构(INCJ)正在考虑一项发行次级债券的计划，筹资约500亿日圆。

日本显示器曾在8月时表示，该机构承诺向其提供全面金融支持。该公司寻求得到帮助，以抵御未来的市场波动，尤其是苹果iPhone的需求减弱。苹果的产品占到日本显示器营收的一半以上。

朝日表示，继连续两年亏损之后，日本显示器在自行筹资方面遇到困难，该公司需要长期融资在OLED显示器以及车用显示器等成长型领域拓展业务。

报导称，INCJ可能最快在本月就金援做出决定。

未能立即联系到日本显示器和INCJ的高层置评。(完)