中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.74

路透上海11月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.04%至93.74，再刷记录新低；SDR篮子指数微跌至94.77，BIS篮子 指数微跌至94.51。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.13%，SDR篮子指数跌4.11%，BIS指数跌7.08% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.7725 -211 欧元 7.5099 -155 日圆 6.5064 466 港元 0.8732 -26.2 英镑 8.4482 -289 澳元 5.195 -68 新西兰元 4.957 -97 新加坡元 4.8832 -37 瑞郎 6.9543 -237 加元 5.0598 -192 林吉特 0.6188 3.8 卢布 9.5053 938 泰铢 5.1629 -77 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.53，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.59，较上日微 升0.12%；RXY参考离岸人民币指数 报94.44，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.49，较上日微升0.17%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)