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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.74

路透上海11月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微跌0.04%至93.74，再刷记录新低；SDR篮子指数微跌至94.77，BIS篮子
指数微跌至94.51。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.13%，SDR篮子指数跌4.11%，BIS指数跌7.08%
。
    
 CFETS篮子货币           今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                       6.7725                          -211
 欧元                         7.5099                          -155
 日圆                         6.5064                           466
 港元                         0.8732                         -26.2
 英镑                         8.4482                          -289
 澳元                          5.195                           -68
 新西兰元                      4.957                           -97
 新加坡元                     4.8832                           -37
 瑞郎                         6.9543                          -237
 加元                         5.0598                          -192
 林吉特                       0.6188                           3.8
 卢布                         9.5053                           938
 泰铢                         5.1629                           -77
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.53，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.59，较上日微
升0.12%；RXY参考离岸人民币指数 报94.44，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.49，较上日微升0.17%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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