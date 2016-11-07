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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--11月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    11月7日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         10月          --       12,601 
    
    11月8日(二)
     --  中国进出口贸易数据                           10月
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  10月          --        +0.4%
    0030 澳洲NAB企业现况指数                          10月          --          正8
                企业信心指数                                        --          正6
    0500 日本同时指标(较前月)                          9月          --         -0.1
             领先指标(较前月)                          9月          --         +1.2
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     10月          --         3.2%
                     (经季节调整)                                  3.3%        3.3%
    0700 德国工业生产(较前月)                          9月        -0.5%       +2.5%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                    9月       -0.85%       +5.4%
                       进口(较前月)                               -0.2%       +3.0%
                       贸易收支(亿欧元)                         顺差230     顺差222
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  9月          --      赤字960
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        9月          --       赤字21
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月          --     逆差42.6
              进口(亿欧元)                                          --        423.3
              出口(亿欧元)                                          --        380.7
    0930 英国工业生产(较前月)                          9月         持平       -0.4%
                 (较上年同期)                                     +0.8%       +0.7%
             制造业产出(较前月)                                   +0.4%       +0.2%
                   (较上年同期)                                   -0.1%       +0.5%
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       10月          --        94.10
    1315 加拿大房屋开年率(万户)                       10月         19.5       22.06
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                        9月        -5.6%      +10.4%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     9月        550.8       544.3
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 10月          --        +1.9%
                             (较上年同期)                           --        +6.1%
    2300 韩国失业率                                   10月          --         4.0%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 10月          --        +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              9月   盈余19,602  盈余20,008

    11月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                           11月          --        +1.1%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值

    11月7日(一)
      -- 中国官方外汇储备(万亿美元)                   10月       3.121        3.14
    0000 日本加班工资                                  9月       -1.3%         -- 
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                          10月       +1.0%         -- 
    0700 德国工业订单(较前月)                          9月       -0.6%       +0.3%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月       +0.1%         -- 
                                (较上年同期)                     -0.2%       -0.2% 
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                  10月       +1.4%       +0.2% 
                            (较上年同期)      截至10月的三个月   +5.2%       +4.8% 
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   11月      正13.1       正9.0
    1000 欧元区零售销售(较前月)                        9月       -0.2%       -0.3%
                       (较上年同期)                              +1.1%       +1.3% 
    1500 美国就业趋势指数                             10月      128.97         -- 
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                        9月   增加192.9     增加180(完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 张若琪)

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