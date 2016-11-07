主要国家经济指标预测--11月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,601 11月8日(二) -- 中国进出口贸易数据 10月 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4% 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正8 企业信心指数 -- 正6 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) 9月 -- +1.2 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.2% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 -0.5% +2.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -0.85% +5.4% 进口(较前月) -0.2% +3.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差230 顺差222 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字960 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字21 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差42.6 进口(亿欧元) -- 423.3 出口(亿欧元) -- 380.7 0930 英国工业生产(较前月) 9月 持平 -0.4% (较上年同期) +0.8% +0.7% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) -0.1% +0.5% 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 94.10 1315 加拿大房屋开年率(万户) 10月 19.5 22.06 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -5.6% +10.4% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 9月 550.8 544.3 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +1.9% (较上年同期) -- +6.1% 2300 韩国失业率 10月 -- 4.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 9月 盈余19,602 盈余20,008 11月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月7日(一) -- 中国官方外汇储备(万亿美元) 10月 3.121 3.14 0000 日本加班工资 9月 -1.3% -- 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 10月 +1.0% -- 0700 德国工业订单(较前月) 9月 -0.6% +0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -- (较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +1.4% +0.2% (较上年同期) 截至10月的三个月 +5.2% +4.8% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正13.1 正9.0 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.2% -0.3% (较上年同期) +1.1% +1.3% 1500 美国就业趋势指数 10月 128.97 -- 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加192.9 增加180(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张若琪)