国际油市：油价上扬，因上周大跌后出现投机性买盘

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
交易员称，上周油价下跌后出现的投机买盘，是推动油价上涨的主要原因。油价上周录得1月以来的最大跌幅，并触及8月以来的最低水平。
市场基本面整体上依然疲弱。
分析师称，计划的减产正在遇到障碍。石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等非OPEC国家在11月30日召开会议时将就减产作出决定。
石油供应过剩情况可能持续下去，因OPEC事实上的领导者沙特威胁称，如果即将举行的产油国会议无果而终，那么该国将会再次增产。这也是油市面临的风险因素。
美国也出现了未来产量可能增加的迹象，因截至11月4日当周美国活跃钻机数量增加9座至450座，为2月以来的最高水平 。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译/审校 徐文焰/侯雪苹/张若琪)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>