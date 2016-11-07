国际油市：油价上扬，因上周大跌后出现投机性买盘

交易员称，上周油价下跌后出现的投机买盘，是推动油价上涨的主要原因。油价上周录得1月以来的最大跌幅，并触及8月以来的最低水平。

市场基本面整体上依然疲弱。

分析师称，计划的减产正在遇到障碍。石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等非OPEC国家在11月30日召开会议时将就减产作出决定。

石油供应过剩情况可能持续下去，因OPEC事实上的领导者沙特威胁称，如果即将举行的产油国会议无果而终，那么该国将会再次增产。这也是油市面临的风险因素。

美国也出现了未来产量可能增加的迹象，因截至11月4日当周美国活跃钻机数量增加9座至450座，为2月以来的最高水平 。(完)

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