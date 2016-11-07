全球金市：黄金下跌，因FBI澄清希拉里“电邮门”后美元升值且美股上涨

标题新闻：新西兰总理英格利希称，新西兰将寻求在英国退出欧盟后尽快同英国达成贸易协议
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国股指期货、美元和墨西哥披索周一盘初大涨，此前美国联邦调查局(FBI)在给国会的信中表示，FBI没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。
美联储的两位决策者周五表示，美国10月就业增长显示出继续朝美联储目标前进的势头，两人都暗示，他们会支持美联储在12月会议上升息。
周五公布的美国政府数据显示，对冲基金与资金经理在截至11月1日当周连续第二周增持COMEX黄金合约净多仓，五周以来首次增持白银净多仓。
在截至11月4日的当周，印度金价转为贴水，因价格上涨打压零售需求并促使珠宝商减少购买。而中国的需求则上升，受美国大选带来的避险需求提振。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/张涛；审校 戴素萍/杜明霞)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选