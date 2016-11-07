全球金市：黄金下跌，因FBI澄清希拉里“电邮门”后美元升值且美股上涨

美国股指期货、美元和墨西哥披索周一盘初大涨，此前美国联邦调查局(FBI)在给国会的信中表示，FBI没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。

美联储的两位决策者周五表示，美国10月就业增长显示出继续朝美联储目标前进的势头，两人都暗示，他们会支持美联储在12月会议上升息。

周五公布的美国政府数据显示，对冲基金与资金经理在截至11月1日当周连续第二周增持COMEX黄金合约净多仓，五周以来首次增持白银净多仓。

在截至11月4日的当周，印度金价转为贴水，因价格上涨打压零售需求并促使珠宝商减少购买。而中国的需求则上升，受美国大选带来的避险需求提振。(完)

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