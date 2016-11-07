更新版 1-《中国重要政经日程》--11月7日-12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=============================今日重要政经日程==========================
11月7日（周一）
--全国人大拟就网络安全法草案、民办教育促进法修正案草案等问题在北京举行新闻发布会。
--中国国务院总理李克强访问俄罗斯，并出席中俄总理第二十一次定期会晤，至9日。
=============================近期重要政经日程==========================
11月8日（周二）
--中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江率中国党政代表团对越南进行正式友好访问，至11日。
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
*--2016全球治理高层政策论坛在北京召开，至11日。
11月14日（周一）
--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
--2016高交会中国高新技术论坛在广东深圳举行，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月24日（周四）
--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。