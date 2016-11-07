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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:06 BJT

台湾股市：技术性反弹，追随亚股上扬

0136 GMT，加权股价指数 上涨0.9%报9,151.35点；周五收盘小涨，不过上周的前四个交易日皆下跌。

电子类指数 上扬1.0%，金融保险类指数 涨0.4%。

瀚宇彩晶 表现活跃，大涨4%；佳世达 也涨逾1%。(完)

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