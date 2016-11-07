台湾债市：10年公债105/11R殖利率早盘走升，因美国FBI不起诉希拉里

路透台北11月7日 - 台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周一早盘走扬，但弹幅逐渐收敛。交易员称，因美国FBI仍认为没有理由起诉希拉里，此令美债殖利率弹升，股市上扬，台湾金融市场也随势反映。

他们表示，债市交投相当冷清，交易商观望明日105/11R的标售，以及随之而来的美国总统大选结果，在此之前，避险需求仍令债市殖利率反应有限。市场对邮局明日是否会积极投标，也呈现两极看法。

〞10年券(邮局)不会标、不会标、不会标。〞一位大型公股银行交易主管说。

他表示，邮局拿券的标准，是以绝对收益率为考量，但10年券殖利率仍低于邮储利率。以此预估，明日得标利率料落在0.96-1.00%。

另一证券商交易主管则认为，理论上，邮局应该会大手笔拿10年券，毕竟他们自10月过后就没进场了。因 此得标利率将在0.93-0.97%。

〞若不出手，这市场就关门了。〞他说。

根据柜买中心最新统计，台债大金主邮局在10月仅买超4.39亿台币。

他们预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将介在0.94-0.96%。

本地时间10:11，指标10年公债增额券105/11R殖利率升0.87基点报0.9497%；台股 则升1.06%。亚洲盘的美国指标10年期公债 殖利率弹4.1基点报1.82%。

在完成检查新发现的与民主党总统候选人希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云，而目前距离美国总统选举日只有两天时间。

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