香港金融：政府将适时推出第三批伊斯兰债券--财政司司长

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月7日 - 香港财政司司长曾俊华表示，香港此前已成功发行两批伊斯兰债券，充份证明作为国际金融中心，本地的法律、监管和税务框架能够支持伊斯兰债券的发展，政府会在适当时候，推出第三批伊斯兰债券。
曾俊华周六率领商贸代表团前往中东考察，他在周日发表的个人网志撰文称，这次考察将会向当地政商界朋友介绍香港的营商优势，为企业和专业人士寻找机遇。
他指出，阿联酋是香港在中东的最大贸易伙伴。虽然近年环球经济疲弱，但香港对当地的总出口在今年首八个月仍然录得14%的按年增幅，总值超过44亿美元。阿联酋近年锐意减低对石油业的倚赖，积极发展旅游、贸易物流和金融服务等行业，香港和阿联酋的合作空间变得更加大，近年快速发展的伊斯兰金融就是一个好例子。
香港政府前年推出了全球首批由政府发行、获最高信贷评级的美元伊斯兰债券后，去年中再成功发行第二批伊斯兰债券。
＂我们也会在适当时候，推出第三批伊斯兰债券。随着国家和中东地区贸易联系日增，香港作为全球最大的离岸人民币业务中心，正好为这些地区的企业和投资提供全面可靠的清算交易和投资服务。＂曾俊华说。
此外，政府上周五宣布新一轮针对住宅物业的管理需求措施。 曾俊华表示，虽然坊间有声音认为，政府反应过度，措施＂过辣＂。
＂其实每次推出措施，我们都会小心考虑一篮子因素，包括宏观经济、不同组别楼宇的楼价和成交量、市场心理，甚至是影响资金流动的国际政经动态。＂他说。
他表示，理解措施可能会影响财富效应，甚至是投资和消费意欲。但在仔细考虑，权衡轻重之下，认为新措施是适当的。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。