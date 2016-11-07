香港金融：政府将适时推出第三批伊斯兰债券--财政司司长

路透香港11月7日 - 香港财政司司长曾俊华表示，香港此前已成功发行两批伊斯兰债券，充份证明作为国际金融中心，本地的法律、监管和税务框架能够支持伊斯兰债券的发展，政府会在适当时候，推出第三批伊斯兰债券。

曾俊华周六率领商贸代表团前往中东考察，他在周日发表的个人网志撰文称，这次考察将会向当地政商界朋友介绍香港的营商优势，为企业和专业人士寻找机遇。

他指出，阿联酋是香港在中东的最大贸易伙伴。虽然近年环球经济疲弱，但香港对当地的总出口在今年首八个月仍然录得14%的按年增幅，总值超过44亿美元。阿联酋近年锐意减低对石油业的倚赖，积极发展旅游、贸易物流和金融服务等行业，香港和阿联酋的合作空间变得更加大，近年快速发展的伊斯兰金融就是一个好例子。

香港政府前年推出了全球首批由政府发行、获最高信贷评级的美元伊斯兰债券后，去年中再成功发行第二批伊斯兰债券。

＂我们也会在适当时候，推出第三批伊斯兰债券。随着国家和中东地区贸易联系日增，香港作为全球最大的离岸人民币业务中心，正好为这些地区的企业和投资提供全面可靠的清算交易和投资服务。＂曾俊华说。

此外，政府上周五宣布新一轮针对住宅物业的管理需求措施。 曾俊华表示，虽然坊间有声音认为，政府反应过度，措施＂过辣＂。

＂其实每次推出措施，我们都会小心考虑一篮子因素，包括宏观经济、不同组别楼宇的楼价和成交量、市场心理，甚至是影响资金流动的国际政经动态。＂他说。