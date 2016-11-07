版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 7日 星期一 10:28 BJT

芝加哥期市：大豆期货延续涨势，在美元升值情况下仍触及五日高点

(完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 郑茵/侯雪苹；审校 徐文焰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐