《中国已公布新股发行上市日程表》--11月7日

标题新闻：伊拉克计划将1月石油出口从12月的351万桶/日，降至310-315万桶--伊拉克驻OPEC理事
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 11/7 沪 徕木股份 732633 3,009 6.75 22.98 海通证券 11/9 11/7 深 乐心医疗 300562 1,480 15.63 22.99 长城证券 11/9 11/8 沪 步长制药 732858 6,980 -- -- 中信证券 11/10 11/8 深 桂发祥 002820 3,200 -- -- 中信建投 11/10 11/9 沪 康德莱 732987 5,260 -- -- 申万宏源 11/11 11/9 深 凯莱英 002821 3,000 -- -- 银河证券 11/11 11/10 沪 博迈科 732727 5,870 -- -- 华林证券 11/14 11/10 深 科信技术 300565 4,000 -- -- 招商证券 11/14 11/11 沪 通灵珠宝 732900 不超过6,079.89 -- -- 华泰联合 11/15 11/14 沪 宏辉果蔬 732336 3,335 -- -- 申万宏源 11/16 11/15 沪 神力股份 732819 3,000 -- -- 中信证券 11/17 *11/15 深 凯中精密 002823 3,000 -- -- 国信证券 11/17 11/16 沪 吴江银行 732323 11,150 6.83 12.62 华泰联合 11/18 11/21 沪 湘油泵 732319 2,023 10.46 22.98 万联证券 11/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 11/7 沪 海天精工 5,220 1.50 22.98 中信证券 11/7 深 贝达药业 4,100 17.57 22.99 中金公司 *11/8 沪 快克股份 2,300 16.50 21.04 中银国际 -- 深 富森美 4,400 23.49 22.99 国金证券 -- 深 东方中科 2,834 4.96 22.95 长城证券 -- 沪 国检集团 5,500 10.04 22.97 安信证券 -- 沪 海兴电力 9,334 23.63 21.32 中金公司 -- 沪 国泰集团 5,528 6.45 14.81 中德证券 -- 沪 上海银行 60,045 17.77 8.26 国泰君安 申万宏源 -- 深 神宇股份 2,000 8.84 22.99 民生证券 -- 深 激智科技 1,990 14.94 22.98 广发证券 -- 深 汇金科技 1,400 26.11 22.99 国都证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下跌5%至每吨105.60美元，前一日曾涨近16%至一年高位，汽油裂解价差触及九个半月高位每桶11.82美元。