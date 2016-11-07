《汇市简讯》美元/日圆在104.00下方买气良好，但104.50上方压力沉重

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆稍早时大涨至104.53，但遭遇日本出口商及其他方面的卖盘
* 回落至104.00下方时有日本及其他投资者的买盘接手
* 关注104.00-50核心区间，此区间或可坚持到直至明日美国大选
* 汇价走势偏向回升，如果希拉里胜选预计至少还会涨一波
* 上行第一道目标在下降中的200日均线切入位106.79
* 近期高点是10月28日所及的105.54
(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。