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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在104.00下方买气良好，但104.50上方压力沉重

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* 美元/日圆稍早时大涨至104.53，但遭遇日本出口商及其他方面的卖盘

* 回落至104.00下方时有日本及其他投资者的买盘接手

* 关注104.00-50核心区间，此区间或可坚持到直至明日美国大选

* 汇价走势偏向回升，如果希拉里胜选预计至少还会涨一波

* 上行第一道目标在下降中的200日均线切入位106.79

* 近期高点是10月28日所及的105.54

(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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