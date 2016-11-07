台湾汇市：台币兑美元早盘微升交投清淡，观望美国大选结果出炉

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月7日 - 台币兑美元 周一早盘微升；交易员表示，美国FBI完成对总统候选人希拉里新发现邮件的检查，仍认为没有理由起诉，带动台股大涨及国际美元转强，而台币盘初交投依旧淡静，仅随韩元续持在区间内小幅偏升整理。
他们表示，目前选情陷入胶着的美国大选结果将于周三出炉，市场观望气氛浓厚，台北外汇开盘一小时成交量仅1.06亿美元，使台币交投欠缺明确方向，维持区间盘整格局，静待美国大选结果揭晓。
〞现在是暴风雨前的宁静，有点不知所措。〞一大型银行交易员说。
另位民营银行交易主管也称，随着美国大选脚步逼近，风险趋避心态较浓，目前场上交投多为进/出口商实质交易需求，并消化部分外资从韩国撤出转进台湾以规避韩国总统政治危机风险。
本地时间10:15，韩元兑美元 报1,141.2，上日收在1,143.4；台股加权指数 则涨1.03%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘放大；目前一个月美元/台币远汇 报31.412/31.452，上日收在31.450。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.420-31.490。
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--《焦点》英相特雷莎梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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