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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:29 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘微升交投清淡，观望美国大选结果出炉

路透台北11月7日 - 台币兑美元 周一早盘微升；交易员表示，美国FBI完成对总统候选人希拉里新发现邮件的检查，仍认为没有理由起诉，带动台股大涨及国际美元转强，而台币盘初交投依旧淡静，仅随韩元续持在区间内小幅偏升整理。

他们表示，目前选情陷入胶着的美国大选结果将于周三出炉，市场观望气氛浓厚，台北外汇开盘一小时成交量仅1.06亿美元，使台币交投欠缺明确方向，维持区间盘整格局，静待美国大选结果揭晓。

〞现在是暴风雨前的宁静，有点不知所措。〞一大型银行交易员说。

另位民营银行交易主管也称，随着美国大选脚步逼近，风险趋避心态较浓，目前场上交投多为进/出口商实质交易需求，并消化部分外资从韩国撤出转进台湾以规避韩国总统政治危机风险。

本地时间10:15，韩元兑美元 报1,141.2，上日收在1,143.4；台股加权指数 则涨1.03%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘放大；目前一个月美元/台币远汇 报31.412/31.452，上日收在31.450。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.420-31.490。

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--美国大选：FBI完成对新发现邮件的检查，仍认为没有理由起诉希拉里

--《焦点》英相特雷莎梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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