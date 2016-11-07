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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:35 BJT

香港个股：汇丰控股盘初小涨，上周五在伦敦回购约2,500万英镑股份

路透香港11月7日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周一香港早盘初段小涨，上周五在伦敦回购约2,500万英镑的股份；汇丰今天稍后将公布第三季业绩。

香港时间10:28，该股报58.2港元，升1.31%；大市恒生指数 则升0.54%。

该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入约423.1万股普通股，按成交量加权平均价每股5.9195英镑，涉资约2,504.8万英镑。

截至11月4日，汇丰累计回购204,961,999股普通股，金额约12亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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