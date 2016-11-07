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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:38 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元风险偏好受提振，受邮件门最新进展推动

美元兑日圆 和兑欧元 在FBI消息之后上扬。有利于希拉里选情的消息提振了投资者风险偏好，因市场认为若希拉里当选，则现有政策变数不大。

“澳元可能将维持相对受约束的状态，但很容易受到美国大选前紧张情绪影响，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深汇市交易员Stephen Innes称。

期货市场暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息概率接近67%。

新西兰元兑美元 周一触及一个半月高位0.7362，但随后很快回落至0.7323。

投资者在美国大选及周四新西兰央行利率决定之前保持谨慎。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 徐文焰/张涛)

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