《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日至11月14日

路透11月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年11月7日 BMO WRK.N Q4 2016 WestRock Co 2016年11月7日 BMO ROK.N Q4 2016 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 2016年11月7日 BMO SNI.OQ Q3 2016 Scripps Networks Interactive Inc 2016年11月7日 BMO CTSH.OQ Q3 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 2016年11月7日 BMO SYY.N Q1 2017 Sysco Corp 2016年11月7日 AMC IFF.N Q3 2016 International Flavors & Fragrances Inc 2016年11月7日 21:00 PCLN.OQ Q3 2016 Priceline Group Inc 2016年11月7日(估计 AMC BRKa.N Q3 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) ) 2016年11月7日 AMC NWSA.OQ Q1 2017 新闻集团(News Corp) 2016年11月7日 AMC ALB.N Q3 2016 Albemarle Corp 2016年11月7日 AMC PKI.N Q3 2016 PerkinElmer Inc 2016年11月7日 AMC MAR.OQ Q3 2016 万豪国际(Marriott International) 2016年11月7日 AMC MCHP.OQ Q2 2017 Microchip Technology Inc 2016年11月8日 NTS EXPD.OQ Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc 2016年11月8日 BMO ENDP.OQ Q3 2016 Endo International PLC 2016年11月8日 BMO DHI.N Q4 2016 D.R. Horton Inc 2016年11月8日 BMO CVS.N Q3 2016 CVS Health Corp 2016年11月8日 BMO JCI.N Q4 2016 江森自控(Johnson Controls) 2016年11月8日 AMC CXO.N Q3 2016 Concho Resources Inc 2016年11月8日 AMC TRIP.OQ Q3 2016 TripAdvisor Inc 2016年11月9日 BMO VIAB.OQ Q4 2016 维亚康姆(Viacom) 2016年11月9日 BMO MYL.OQ Q3 2016 Mylan NV 2016年11月9日 BMO COTY.N Q1 2017 Coty Inc 2016年11月9日 AMC CSRA.N Q2 2017 CSRA Inc 2016年11月10日 BMO PRGO.N Q3 2016 Perrigo Company PLC 2016年11月10日 BMO KSS.N Q3 2016 Kohls Corp 2016年11月10日 BMO RL.N Q2 2017 Ralph Lauren Corp 2016年11月10日 BMO M.N Q3 2016 Macys Inc 2016年11月10日 AMC DIS.N Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 2016年11月10日 AMC KORS.N Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2016年11月10日 AMC NVDA.OQ Q3 2017 英伟达(Nvidia) 2016年11月10日 AMC JWN.N Q3 2016 Nordstrom 2016年11月14日 BMO TDG.N Q4 2016 TransDigm Group Inc 2016年11月14日 AMC AAP.N Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 艾茂林)