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市场报道 | 2016年 11月 7日 星期一 10:46 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日至11月14日

路透11月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期            公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 2016年11月7日       BMO       WRK.N     Q4 2016 WestRock Co 
 2016年11月7日       BMO       ROK.N     Q4 2016 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 
 2016年11月7日       BMO       SNI.OQ    Q3 2016 Scripps Networks Interactive Inc 
 2016年11月7日       BMO       CTSH.OQ   Q3 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 
 2016年11月7日       BMO       SYY.N     Q1 2017 Sysco Corp 
 2016年11月7日       AMC       IFF.N     Q3 2016 International Flavors & Fragrances Inc 
 2016年11月7日       21:00     PCLN.OQ   Q3 2016 Priceline Group Inc 
 2016年11月7日(估计  AMC       BRKa.N    Q3 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 
 )                                       
 2016年11月7日       AMC       NWSA.OQ   Q1 2017 新闻集团(News Corp) 
 2016年11月7日       AMC       ALB.N     Q3 2016 Albemarle Corp 
 2016年11月7日       AMC       PKI.N     Q3 2016 PerkinElmer Inc 
 2016年11月7日       AMC       MAR.OQ    Q3 2016 万豪国际(Marriott International)
 2016年11月7日       AMC       MCHP.OQ   Q2 2017 Microchip Technology Inc 
 2016年11月8日       NTS       EXPD.OQ   Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc 
 2016年11月8日       BMO       ENDP.OQ   Q3 2016 Endo International PLC 
 2016年11月8日       BMO       DHI.N     Q4 2016 D.R. Horton Inc 
 2016年11月8日       BMO       CVS.N     Q3 2016 CVS Health Corp 
 2016年11月8日       BMO       JCI.N     Q4 2016 江森自控(Johnson Controls)
 2016年11月8日       AMC       CXO.N     Q3 2016 Concho Resources Inc 
 2016年11月8日       AMC       TRIP.OQ   Q3 2016 TripAdvisor Inc 
 2016年11月9日       BMO       VIAB.OQ   Q4 2016 维亚康姆(Viacom)
 2016年11月9日       BMO       MYL.OQ    Q3 2016 Mylan NV 
 2016年11月9日       BMO       COTY.N    Q1 2017 Coty Inc 
 2016年11月9日       AMC       CSRA.N    Q2 2017 CSRA Inc 
 2016年11月10日      BMO       PRGO.N    Q3 2016 Perrigo Company PLC 
 2016年11月10日      BMO       KSS.N     Q3 2016 Kohls Corp 
 2016年11月10日      BMO       RL.N      Q2 2017 Ralph Lauren Corp 
 2016年11月10日      BMO       M.N       Q3 2016 Macys Inc 
 2016年11月10日      AMC       DIS.N     Q4 2016 迪士尼(Walt Disney)
 2016年11月10日      AMC       KORS.N    Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2016年11月10日      AMC       NVDA.OQ   Q3 2017 英伟达(Nvidia)
 2016年11月10日      AMC       JWN.N     Q3 2016 Nordstrom 
 2016年11月14日      BMO       TDG.N     Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年11月14日      AMC       AAP.N     Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 艾茂林)

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