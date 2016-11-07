版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 15:44 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         50           3         2.7756%       固息增发债    11/8-11/9
                 60           5         2.9477%
                 50           7         3.1329%
                 74          10         3.1677%
                       (2016年第20、21、17和18期增发债)
    
 *国开行       至多40         1        周二招标      固息金融债    11/9-11/14
               至多50         5        周二招标      固息增发债    11/9-11/10
               至多60        10        周二招标      固息增发债    11/9-11/10
               至多50        20        周二招标      固息增发债    11/9-11/10
    
 *进出口行       50           3          2.80%       固息金融债    11/3-11/7
                 50           5         2.9413%      固息增发债
                 60          10         3.1502%      固息增发债
                 30          20         3.4334%      固息增发债
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐