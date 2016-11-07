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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨，但欧元/日圆偏向下行

0229 GMT

* 欧元/美元趋势转为下跌，因希拉里胜选几率增加

* 欧元/日圆空头回补效应减退，汇价跌落115.99高位

* 欧元/日圆目前守在小时图一目均衡转换线位置的115.30上方，一目均衡基准线切入位在115.07

* 欧元/美元找寻机会可能再次测试上升中的100小时移动均线，目前切入位在1.1090

* 亚洲盘初受FBI最新电邮门调查结论影响，一度跌至1.1041

* 日线图支撑位在一目均衡基准线1.1049。一目均衡转换线在1.1008。

(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)

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