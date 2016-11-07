《汇市简讯》欧元/美元上涨，但欧元/日圆偏向下行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 欧元/美元趋势转为下跌，因希拉里胜选几率增加
* 欧元/日圆空头回补效应减退，汇价跌落115.99高位
* 欧元/日圆目前守在小时图一目均衡转换线位置的115.30上方，一目均衡基准线切入位在115.07
* 欧元/美元找寻机会可能再次测试上升中的100小时移动均线，目前切入位在1.1090
* 亚洲盘初受FBI最新电邮门调查结论影响，一度跌至1.1041
* 日线图支撑位在一目均衡基准线1.1049。一目均衡转换线在1.1008。
(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。