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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 11:32 BJT

更正-韩国金融市场：韩股上涨韩元持稳，因希拉里邮件门相关担忧缓解

(更正：因译文有误，内文第九段“2,500点水平”应为“2,050点水平”
)
    路透首尔11月7日 - 韩国股市周一攀升，尽管围绕总统朴槿惠的危机
加深。美国联邦调查局(FBI)表示仍然相信没有理由起诉希拉里，全球投
资者感到安心。
    
    在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦
调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩
在希拉里竞选之路上的一片乌云。 
    
    各界担心，若美国共和党总统候选人特朗普在大选中胜出，将触发市
场大跌和剧烈波动。
    
    0220 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%报1,995.81
点。
    
    韩元/美元 也温和上涨，不过投资人仍担心总统密友干政
事件，这起丑闻周六在首尔引发对朴槿惠的大规模抗议。
    
    韩国一法院周日称，已对两名朴槿惠的前助手发出拘捕令。
    
    韩元/美元报1,141.7，较周五收盘价1,143.4上涨0.1%。
    
    元大证券股票分析师Cho Byung-hyun预计，美国大选前，韩国大盘指
数将维持区间交投。

    “周三早晨美国大选结果揭晓时，可能提振韩股，如果希拉里击败特
朗普，股指本周内可能触及2,050点水平，”Cho补充说。
    
    外资周一料将卖超韩股，接近交易中段时已卖超942亿韩元(8,252万
美元)韩股。
    
    权重股三星电子 和SK海力士 双双上涨逾1%。
    
    韩国最大的化学公司--LG化学 上涨1.4%，此前该公司宣
布将投资1亿美元，到2018年时将在华合资厂的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(AB
S)塑料产量提高一倍。
    
    韩股上涨股家数超过下跌股家数，分别为560档和249档。
    
    三年期公债12月期货 跌0.02点至110.29。
   
                              0218 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元           1,141.7       1,143.4    
    日圆/韩元    10.9644/02       11.0573
    韩国公债期货 *       110.29        110.31
    韩国综合股价指数  1,995.81      1,982.02  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
    
    

 (编译 艾茂林/张若琪/侯雪苹；审校 徐文焰/王兴亚/郑茵)

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