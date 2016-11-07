更正-韩国金融市场：韩股上涨韩元持稳，因希拉里邮件门相关担忧缓解

(更正：因译文有误，内文第九段“2,500点水平”应为“2,050点水平” ) 路透首尔11月7日 - 韩国股市周一攀升，尽管围绕总统朴槿惠的危机 加深。美国联邦调查局(FBI)表示仍然相信没有理由起诉希拉里，全球投 资者感到安心。 在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦 调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩 在希拉里竞选之路上的一片乌云。 各界担心，若美国共和党总统候选人特朗普在大选中胜出，将触发市 场大跌和剧烈波动。 0220 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%报1,995.81 点。 韩元/美元 也温和上涨，不过投资人仍担心总统密友干政 事件，这起丑闻周六在首尔引发对朴槿惠的大规模抗议。 韩国一法院周日称，已对两名朴槿惠的前助手发出拘捕令。 韩元/美元报1,141.7，较周五收盘价1,143.4上涨0.1%。 元大证券股票分析师Cho Byung-hyun预计，美国大选前，韩国大盘指 数将维持区间交投。 “周三早晨美国大选结果揭晓时，可能提振韩股，如果希拉里击败特 朗普，股指本周内可能触及2,050点水平，”Cho补充说。 外资周一料将卖超韩股，接近交易中段时已卖超942亿韩元(8,252万 美元)韩股。 权重股三星电子 和SK海力士 双双上涨逾1%。 韩国最大的化学公司--LG化学 上涨1.4%，此前该公司宣 布将投资1亿美元，到2018年时将在华合资厂的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(AB S)塑料产量提高一倍。 韩股上涨股家数超过下跌股家数，分别为560档和249档。 三年期公债12月期货 跌0.02点至110.29。 0218 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.7 1,143.4 日圆/韩元 10.9644/02 11.0573 韩国公债期货 * 110.29 110.31 韩国综合股价指数 1,995.81 1,982.02 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 艾茂林/张若琪/侯雪苹；审校 徐文焰/王兴亚/郑茵)