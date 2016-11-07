日本股市：早盘涨1.4%，美国FBI不起诉希拉里带动风险偏好升温

“到明天投票完为止--亚洲时段是到后天--投资者很难把焦点放在其他事情上面，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera说。

“上周五美国公布了非农就业报告，虽然此数据通常是市场焦点，但这次反应却很平淡，”她说。

关于希拉里电邮门事件的最新消息，在周一激励美元兑日圆大涨超过1%，日圆贬值为日股带来利好。

日经指数早盘收涨1.4%至17,135.40点，脱离上周五所及的两周半低点。日经指数上周周线大跌3.1%，是四个月最大单周跌幅。

瑞穗证券分析师Yutaka Miura说，周一的大涨使得日经指数有望上看17,300点。

日本显示器公司 大涨7.9%，朝日新闻周末报导称该公司的主要投资者准备提供约5亿美元的金援。