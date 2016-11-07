日本股市：早盘涨1.4%，美国FBI不起诉希拉里带动风险偏好升温

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“到明天投票完为止--亚洲时段是到后天--投资者很难把焦点放在其他事情上面，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera说。
“上周五美国公布了非农就业报告，虽然此数据通常是市场焦点，但这次反应却很平淡，”她说。
关于希拉里电邮门事件的最新消息，在周一激励美元兑日圆大涨超过1%，日圆贬值为日股带来利好。
日经指数早盘收涨1.4%至17,135.40点，脱离上周五所及的两周半低点。日经指数上周周线大跌3.1%，是四个月最大单周跌幅。
瑞穗证券分析师Yutaka Miura说，周一的大涨使得日经指数有望上看17,300点。
日本显示器公司 大涨7.9%，朝日新闻周末报导称该公司的主要投资者准备提供约5亿美元的金援。
东证股价指数 上涨1.1%，报1,361.68点，JPX日经400指数 也涨1.1%，报12,201.90点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。