中国汇市：人民币早盘缩量下跌，美大选临近市场观望情绪升温

* 人民币早盘缩量下跌，中间价亦大跌逾200点

* 美指暂时止跌企稳，人民币汇率指数续创新低

* 市场观望情绪升温，成交量快速萎缩

* 短期人民币料仍小幅承压

路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量下跌，中间价亦大跌逾200个点。交易员称，美国大选“电邮门”剧情反转，美元指数暂时止跌企稳，人民币中间价重回6.77元关口，离岸CNH 早盘亦大幅挫低，与在岸价差略有扩大，短期人民币料仍小幅承压。

他们并指出，美国大选在即且变数依然不小，市场继续密切关注；人民币中间价跌多涨少，今日人民币汇率指数再刷新低；由于汇价已经接近各方预期的6.80元底部，市场观望情绪升温，成交量也快速萎缩。

“和前两天比，现在距离6.8比较近了，客盘肯定不像前几日那样急着要买了，大家还是先看大戏吧，毕竟现在变数还非常大。”一外资行交易员称。

北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.7746元,上日收报6.7591元，夜盘终报6.754元。今日人民币兑美元中间价 报6.7725元，上日中间价为6.7514元。人民币兑美元即期成交额 为94.51亿美元，上日半日为175.26亿美元。

全球汇市方面，美元周一跳涨，因有消息称美国民主党总统候选人希拉里不会因使用私人邮件服务器而面临刑事指控，在11月8日大选前的最后关头获得力挺。

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.04%至93.74，再刷记录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.13%，SDR篮子指数跌4.11%，BIS指数跌7.08%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.947元, 上日尾盘为6.9223元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7849元, 上一交易日尾盘报6.772元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7744，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.5039、6.4978和8.44。