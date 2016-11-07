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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 11:52 BJT

《全球汇市》美元跳涨，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1080  1.1135  -0.49  +2.03  1.0860
    美元/日圆            104.19  103.12  +1.04 -13.39  120.30
    欧元/日圆         115.47  114.81  +0.57 -11.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9751  0.9680  +0.73  -2.67  1.0018
    英镑/美元            1.2456  1.2517  -0.49 -15.48  1.4738
    美元/加元            1.3381  1.3402  -0.16  -3.31  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7848  6.7710  +0.20  +3.30  6.5680
    澳元/美元            0.7676  0.7670  +0.08  +5.51  0.7275
    新西兰元/美元        0.7316  0.7323  -0.10  +7.19  0.6825
    澳元/日圆         80.020  79.090  +1.18  -8.67  87.620
    新西兰元/日圆     75.590  75.530  +0.08  -7.79  81.980
    英镑/日圆         129.82  129.03  +0.61 -26.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0491  1.0462  +0.28  -1.62  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/侯雪苹/徐文焰/陈宗琦；审校 张涛/王洋)

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