《路透基点特写》台资银行拟将业务从中国分散至亚洲其他地区

二线企业的杠杆收购(LBO)贷款及结构性融资，则提供了最佳机会。例如，国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦银行皆为九仓电讯杠杆收购融资案的五家牵头行名单内。这笔融资为48.51亿港元(6.26亿美元)优先贷款，用于支持杠杆收购九龙仓集团旗下的九仓电讯。

其中44.46亿港元五年期分期摊还的优先贷款部分，最高综合收益为360个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限4.5年，杠杆比率为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5.5倍。

国泰世华银行、中国信托商银、台北富邦银行也参与承贷一笔28亿港元优先贷款，支持私募股权投资公司Permira以64.7亿港元向东亚银行买下卓佳(Tricor)。

台新银行则是一笔1.8亿美元贷款的五家牵头行之一。这笔贷款用于支持私募股权公司Asia-IO Advisors及Redview Capital收购Source Photonics。贷款的最高综合收益为464个基点，利率较Libor加码425个基点，平均期限3.82年。

另外，中国信托商银也是一笔7.9亿澳元(6.08亿美元)杠杆贷款的六家承销银行之一。这笔贷款用于支持收购澳洲Genesis Care的控制股权。

台资银行亦积极参与其他联贷案。中国信托商银为一笔6.30亿美元贷款的三家参贷行之一，承贷2.1亿美元。这笔贷款用于支持凯雷集团收购VXI Global Solutions的多数股权。综合收益在400-500个基点，整体杠杆比率为5.25倍。

10月初时，六家台资银行参与一笔4.32亿澳元四年期贷款，用于支持黑石集团向Goodman Group收购数个工业用地。这六家银行共承贷1.82亿澳元，相当于总贷款的42%，贷款的最高综合收益为213.8个基点，利率为澳洲银行间同业拆借利率(BBSY)加码200个基点。(完) (编译 徐文焰/蔡美珍；审校 张荻/艾茂林/汪红英)