《汇市简讯》英镑/美元伦敦盘料面临沉重压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元全线走强，英镑/美元下滑0.5%
* 英镑/美元表现不突出；美国联邦调查局(FBI)维持不起诉希拉里的消息传出之后，交易员匆忙进行交投 reut.rs/2f89us8
* 动能指标显示向上，5日、10日及20日移动均线构成底部--格局正面
* 英国企业预期投资增长放缓，但不至于崩跌 。英相特雷莎梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧 。
* 第一道支撑位在上升中的五日均线切入位1.2399，阻力位在亚洲盘稍早时的高点1.2524
* 图表：reut.rs/2f8ekG0
(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。