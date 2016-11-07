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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 11:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元伦敦盘料面临沉重压力

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* 美元全线走强，英镑/美元下滑0.5%

* 英镑/美元表现不突出；美国联邦调查局(FBI)维持不起诉希拉里的消息传出之后，交易员匆忙进行交投 reut.rs/2f89us8

* 动能指标显示向上，5日、10日及20日移动均线构成底部--格局正面

* 英国企业预期投资增长放缓，但不至于崩跌 。英相特雷莎梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧 。

* 第一道支撑位在上升中的五日均线切入位1.2399，阻力位在亚洲盘稍早时的高点1.2524

* 图表：reut.rs/2f8ekG0

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)

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