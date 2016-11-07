德国经济：行业组织ZDH将2016年营收增幅预测提高至3.5%，之前为2%

路透柏林11月7日 - 德国《世界报》周一报导，德国手工业联合会 (German Confederation of Skilled Crafts，ZDH)将对2016年营收增幅的预测从之前的2%提高到了3.5%，预计明年将再增长2.5%。

ZDH代表逾一百万个德国企业，这些企业每年的总营收为5,330亿欧元(5,900亿美元)。该组织告诉《世界报》，其92%的成员企业预计今年将获得正增长。

ZDH表示，54%企业称业务前景不错，比去年上升5%。

“手工业经济处于史上最高水平，”该组织秘书长Holger Schwannecke对《世界报》说道。

根据这一预测，手工业领域的增速将为德国整体经济增速的近两倍；预计2016年德国经济将增长1.8%。

Schwannecke称，ZDH预计营收增长将在今明两年创造出1.5万个新的就业岗位；该行业的雇佣人数已有540万人。(完)