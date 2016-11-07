中国债市动态：现券期货均走弱，资金转松但降杠杆担忧犹存

路透北京11月7日 - 中国银行间债市现券收益率周一收益率继续小幅上升，国债期货低开低走。交易员表示，资金虽然转松但成本趋高，市场仍存降杠杆担忧，现券观望情绪浓厚，多头信心不足。

他们并称，央行近期通过逆回购减量和MLF加量来收短放长，进而抬高资金成本，市场加杠杆节奏放缓，且经济数据显示基本面亦有所改善，短期市场空头暂占上风。

“今天市场稍清淡点，收益整体上行1bp（基点），基金卖出较多。目前市场观望情绪比较大，没有明确的方向，但对去杠杆比较担忧。”华南一基金交易员说。

他并称，资金量是松了，不过加权价格没有回落多少，趋势来看资金的价格是越来越贵了，央行在比较温和地提高资金成本，所以加杠杆的节奏放缓了。

北京一券商交易员亦表示，央行有意在拉长资金期限，变相抬升资金成本，而且单从数据来看，经济面出现阶段性的复苏，均制约收益率下行。

“现在好像央行也在调这个杠杆，所以我还是偏谨慎，短期还是会震荡。”他说，“年底本身大家参与热情也不高，而且面临美联储加息，大家都在等这个过后看看。”

中国央行公开市场今日仍仅进行200亿元人民币七天逆回购操作，14天和28天期品种继续缺席。据此计算，单日将净回笼1,400亿元。

中国央行上周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。

中国国家总理李克强称，中国经济运行一直保持在合理区间，增长速度位居主要经济体前列，未来完全能够保持中高速增长。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1450%/3.1420%，上日尾盘为3.1325%/3.1300%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7475%/2.7300%，上日尾盘在2.7350%/2.7250%。