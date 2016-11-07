《路透晚报》--11月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国人事：全国人大免去楼继伟财政部长职务，任肖捷为财长--新华

新华视点报导称，十二届全国人大常委会周一免去了现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。

--中国房地产：供给调控更利于改善市场运行，应考虑改革土地拍卖制度--专家

中国人民银行参事盛松成日前表示，相比于需求调控，供给调控有利于从更加基础的层面改善中国房地产市场的运行，应考虑改革土地拍卖制度，从而应对土地财政带来的弊端，进而为中国经济发展合理提供融资。

--中港政治：因应香港立法会宣誓风波，人大通过对基本法第104条释法

因应香港立法会个别候任议员早前的宣誓风波，全国人民代表大会周一通过对香港《基本法》第104条有关进行释法，明确第104条规定相关公职人员“就职时必须依法宣誓”的具体含义。

--中国能源：2020年全社会用电量约七万亿千瓦时，将启动电力现货交易--能源局

中国国家能源局称，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%-4.8%，电能占终端能源消费比重达到27%，同时将在2020年全面启动电力现货交易市场，研究风险对冲机制。

--俄中关系：俄罗斯希望建立与中国兼容的支付系统--总理梅德韦杰夫

俄罗斯总理梅德韦杰夫在周五刊出的采访中称，俄罗斯希望建立一套与中国相互兼容的支付系统，以降低遭受西方进一步金融制裁的风险。

--中美贸易：美国料正式调查中国钢企是否经由越南出口规避关税--WSJ

华尔街日报(WSJ)援引消息人士报导称，美国商务部预计周一启动一项正式调查，调查中国企业是否经由越南向美国出口钢铁以规避进口关税。

--台湾央行：称景气回稳且复苏温和，明年出口可望改善--立院报告

台湾央行周一送交立法院的报告中表示，台湾景气回稳，预期复苏力道温和，明年出口可望改善。此外，政府已采行宽松性货币政策及扩张性财政政策，并积极推动结构性改革，提振经济，也搭配弹性汇率政策及总体审慎政策，以维持金融稳定。

--表格：台湾10月出口年增9.4%远优于预期，创逾两年最快成长

台湾财政部公布，10月出口金额较上年同期 升9.4%。该数据优于预期的年增1.8%。这是逾两年来最佳的年增率。10月进口则较上年同期增19.5%，市场预估则升4.09%；当月贸易顺差 43.8亿美元。

--香港数据：10月底止外汇储备资产为3,831亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年10月底止官方外汇储备资产为3,831亿美元，较上月底增加206亿美元。

【金融】

--中国保险：保监会确认险资可投境内同业存单与大额存单，纳入银行存款管理

中国保监会回复路透电话咨询称，日前发文允许保险资金投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。此举是为了扩大险资投资途径。

--中国金融：不良贷款上升引发系统性金融风险的可能性不大--银监会副主席

中国银监会副主席王兆星近日称，与国际比较，中国商业银行不良贷款水平并不高，由不良贷款上升引发系统性金融风险的可能性并不大。从目前中国银行业各项指标看，只要中国经济不出现断崖式下滑，资本市场、房地产市场不出现巨大波动，企业不出现大面积倒闭等，信贷风险就是可控的。

--中国金融：从成本及汇率考虑，“一带一路”资金应该多从国际市场筹集--专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，外币融资有成本优势，并可以降低汇率风险。一带一路的大部分资金应该从国际市场筹集，因此香港资本市场应该发挥重要作用，还可以进一步发展香港的离岸人民币债券市场，为中长期项目融资。

--中港个股：农业银行将因违反反洗钱法向纽约州当局支付2.15亿美元罚款

美国纽约州金融当局周五称，中国农业银行将因违反纽约州的反洗钱法支付2.15亿美元罚款。纽约州金融局称，中国农业银行官员存在“故意不当行为，”包括掩盖农行纽约分行的疑似可疑交易。一些交易的参与方是美国的制裁对象。

--香港金融：政府将适时推出第三批伊斯兰债券--财政司司长

香港财政司司长曾俊华表示，香港此前已成功发行两批伊斯兰债券，充份证明作为国际金融中心，本地的法律、监管和税务框架能够支持伊斯兰债券的发展，政府会在适当时候，推出第三批伊斯兰债券。

--《路透基点特写》台资银行拟将业务从中国分散至亚洲其他地区

为了将业务重点从中国分散到其他地区，并经受住交易量整体下滑的冲击，台湾银行业者正寻求增加亚洲其他地区的结构与杠杆贷款业务量。几家重量级台资银行正在香港牵头推出多项杠杆贷款案，承诺的回报高于其他地区的高评级且曾经入市发债的借款人的普通融资案。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿元七天逆回购，单日净回笼1,400亿元

中国央行公开市场今日仍仅进行200亿元人民币七天逆回购操作，14天和28天期品种继续缺席。据此计算，单日将净回笼1,400亿元。

--中国货币市场：流动性暂松但预期趋收敛，资金及同业存单利率短降长升

中国银行间市场早盘资金面续松，隔夜质押式回购现减点融出，显示短期流动性充裕；不过长期资金价格及同业存单利率均走升，反映跨年流动性预期不佳。交易员称，央行料延续收短放长操作，公开市场连续净回笼下，资金宽松局面不可持久。

--中国债市动态：现券期货均走弱，资金转松但降杠杆担忧犹存

中国银行间债市现券收益率收益率继续小幅上升，国债期货低开低走。交易员表示，资金虽然转松但成本趋高，市场仍存降杠杆担忧，现券观望情绪浓厚，多头信心不足。

--中国债市：云南能源投资集团发行国内首单五亿元绿色PPN，票面利率3.98%

中国大型股份制银行--上海浦东发展银行股份有限公司宣布，由其承销的中国银行间市场发行的首单绿色PPN（非公开定向债务融资工具）成功发行。该融资工具发行人为云南省能源投资集团，发行规模五亿元人民币，期限五年，票面利率3.98%。

--新债招标：中国农发行七年增发债收益率3.1329%，10年3.1677%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的七年和10年期固息债，中标收 益率分别为3.1329%和3.1677%，投标倍数为2.93倍和4.28倍。三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.7756%和2.9477%，投标倍数为2.87倍和2. 69倍。

--新债招标：广东5-10年专项地方债利率均落于投标区间下限--业内人士

业内人士透露，中国广东省下午招标的五、七和10年期专项地方债，中标利率为2.45%、2.70%和2.74%，均落于投标区间下限；投标倍数为2.01倍、1.86倍和1.77倍。

--中国新债：铁路总公司周二将招标发行200亿元固息债，期限10年及30年

中国铁路总公司公告，将于周二(8日)招标发行今年第五期铁路建设债券，总额200亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，30年为50亿元。

--《台湾新债预测》10年增额公债105/11R期得标利率料在0.955-0.975%

台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债105/11R期。路透调查显示，本期10年公债得标利率料在0.955-0.975%。

【外汇】

--中国汇市：人民币缩量收跌，美大选临近市场观望情绪升温

人民币兑美元即期缩量收跌，中间价亦大跌逾200个点。交易员称，美国大选“电邮门”剧情反转，美元指数暂时止跌企稳，人民币中间价重回6.77元关口，离岸CNH亦大幅挫低，与在岸价差略有扩大，短期人民币料仍小幅承压。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.74

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.04%至93.74，再刷记录新低；SDR篮子指数微跌至94.77，BIS篮子指数微跌至94.51。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，个股走势分化煤炭、有色股再度领涨

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，盘中热点分化比较明显，受期货价格暴涨影响，煤炭、有色股再度领涨。而大盘在目前位置迟迟难以上攻，除量能未能持续放大和技术阻力外，对市场外部环境的等待也是一个重要因素。

--香港股市：政府楼市＂加辣＂重创地产股，新地遭降评级急挫一成

香港政府大幅上调物业交易印花税，重手压抑转趋炽热的楼市，蓝筹地产股周一重挫，其中煞停新盘开售安排的新鸿基地产最多跌逾一成至近四个月低点，盘中跌幅为逾四年半以来最大。

--中国人事：张伟任中国中化集团公司总经理、董事、党组副书记

中国中化集团公司在其网站宣布，国务院决定任命张伟为中国中化集团公司总经理、董事、党组副书记。

--中国基金：推动长期资金与并购基金对接，推进公募REITS发展--协会会长

中国基金业协会会长洪磊近日表示，将致力于推动短期资金向长期资金转化，推动长期资金与并购基金对接；同时推动各类资产的证券化，如不动产投资信托基金（REITs），为公私募基金提供更多有长期稳健回报的投资标的。

--投行观点：养老金入中国股市短期引入增量资金有限，地产医药板块受欢迎--瑞银

国际投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券首席中国策略师高挺表示，考虑到养老金将分批入市且实际入市比例不会太高，预计短期增量资金有限，但认为作为中长期配置资金的代表，养老金对市场风险偏好的影响应会在未来几年逐步体现。

--投行观点：明年H股盈利增幅料呈双位数，国内资金重新部署南下--瑞银

投行瑞银周一称，预期明年H股盈利增幅呈双位数，结束过去数年低单位数增长态势；并相信国内资金重新部署南下投资港股，策略上可能偏好于医疗、商业地产以及高增长中小盘等股份。

--香港个股：中国恒大A股借壳上市及引资后，估值料达337亿美元--文件

据路透看到的投资者资料显示，大型开发商--中国恒大集团拟通过旗下房地产业务经营主体--恒大地产集团在深圳借壳上市并引入战略投资，公司估值料达2,280亿元人民币(336.6亿美元)。

--美国个股：百度“太子”李明远辞职，此前遭内部调查--消息

百度副总裁李明远已经辞职，此前百度内部调查发现李明远与被收购公司有利益冲突行为。李明远今年32岁，被中国科技圈视为百度“太子”、现任执行长李彦宏的接班人。

--《独家新闻》中国电动车初创企业智车优行预计第二轮融资6亿美元

名不见经传的中国电动汽车初创企业智车优行(Singulato Motors)预计将在本周宣布第二轮融资筹集到约6亿美元资金，成为中国企业淘金全电动车产业的又一个注脚。 (完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)